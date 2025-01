500-Euro-Spende für das Josefsheim in Reitenbuch

Aufgrund der guten Wetterverhältnisse Anfang Dezember war der Christkindlmarkt 2024 gut besucht. Daher konnte die Freie Wählervereinigung Zusmarshausen in Kooperation mit der Bäckerei Rieger und viel ehrenamtlichem Einsatz wieder einen „kleinen“ Gewinn erwirtschaften; er wurde traditionell auch in diesem Jahr wieder gespendet. Ein Teil der Wählervereinigung und das Ehepaar Rieger machte sich auf den Weg nach Reitenbuch um den erzielten Gewinn von 500 Euro als Spende an das Josefsheim zu übergeben. Leiter Norbert Haban gewährte einen umfangreichen Einblick zur großartigen Arbeit, die dort geleistet wird. Zurzeit werden 40 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 21 Jahren betreut.

Zahlreiche Projekte durch Spenden finanziert

Neben der Hauptaufgabe, den Kindern und Jugendlichen einen strukturierten Alltag zu ermöglichen, werden dort verschiedensten Projekte, meist durch Spenden finanziert, umgesetzt. So gibt es Tiere wie Esel, Schafe, Ziegen und Kaninchen, um die sich die Kinder kümmern müssen, und für die auch die Stallungen eigenhändig mit gebaut wurden. Mit Hilfe der Kinder wurde im letzten Jahr auch Hochbeete für den Gemüseanbau angelegt. Es gibt unter anderem einen Fußballplatz, Möglichkeiten zum Inline-Skaten und Basketball spielen sowie einen Fahrradfuhrpark und ein selbst gestaltetes Kino.

Der Erlös vom Christkindlmarkt wird dazu genutzt einen neuen Pool anzuschaffen, in dem die Kinder Schwimmen lernen können. Die Mitglieder der Freie Wählervereinigung Zusmarshausen waren sehr beeindruckt, mit wieviel Engagement die Leitung und die Mitarbeitenden diverse Projekte mit den Kindern und Jugendlichen zusammen umsetzen und sind davon überzeugt, dass sie mit ihrer Spende etwas sehr Sinnvolles unterstützen.

