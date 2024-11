Snow Party am 30. November in Reitenbuch

Auch in diesem Jahr findet wieder die legendäre Snow Party auf dem Sportplatz in Reitenbuch statt. Viel geboten wird am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr. Neben einer Lightshow sorgt das DJ-Duo W & S für einen bunten Musikmix und heizt zum Tanzen ein. Beheizt ist auch das Zelt, damit es die ganze Nacht über warm und kuschelig bleibt. Außerdem gibt es ein separates „Mallorca-Zelt“ mit Mallorca-Hits und Malle-Maßen. Wer es lieber hochprozentig mag, kann sich an der Shot- oder der Aperol- und Cocktailbar bedienen. Eingelassen werden junge Menschen ab 16 Jahren. Wer rechtzeitig kommt, zahlt bis 21 Uhr nur den halben Eintrittspreis. Die Veranstaltung endet um 24 Uhr. Es gibt eine Garderobe ausschließlich für Jacken und Mäntel, auch ein Shuttle-Bus-Service wird angeboten. (AZ)

Reitenbuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis