Ein Profi räumt beim Reitturnier in Horgau ab

Trotz den gleichzeitig stattfindenden Bayerischen Meisterschaften in München Riem waren die Prüfungen der Springpferde, mit den die Horgauer Reitertage eröffnet wurden, gut besetzt und Pferdesuchende konnten hervorragenden Nachwuchs beobachten. Hartwig Bendel vom RV Augsburg West auf Ogana, Werner Ehinger RFC Lützelburg auf Unlimited und Daisy’s Diament konnten die Siegerschleifen in Empfang nehmen. Das abschließende Glücksspringen konnte der für Neuseeland startende Nationenpreisreiter Richard Gardner auf Hermine für sich entscheiden. Die Siegerinnen in den Stilspringprüfungen der Kl. E und A waren Katharina Gayer vom RC Zoltingen mit Cinderella und Selina Vivien Wagner mit Daikiri vom RFV Horgau. Im Hauptspringen, einer Springprüfung der Kl. M* schlug Werner Ehinger auf Annie get your gun das dritte Mal zu.

Trotz eines heftigen Gewitterregens in der Nacht starteten die A-Springen mit einer hohen Teilnehmerquote. Die Sieger waren Anna Sophie Unger vom RFC Lützelburg auf Back in Business, Amelie Hilgers von den Weilheimer Pferdefreunden auf Ultimo und Judith Thum vom Augsburger PSV auf Grenavara.

Emily Peschel von den Dachauer Pferdefreunden gewann auf Don Vito den Stilspring-Wettbewerb, Rosalie Kienberger vom gastgebenden Verein, mit dem einzigen Nullfehlerritt, auf Ihrem Nachwuchspferd Action Man die Amateur-Springprüfung der Kl. L. Ein zweites L-Springen sicherte sich Franziska Grimm vom RFV Jettingen auf Centino. Zum vierten Mal schlug im letzten Springen des Tages Werner Ehinger mit Annie get your gun im Zeitspringen der Kl. M* zu. Dadurch war ihm das als Sonderpreis ausgelobte Turnierhindernis für den besten Reiter der großen Tour schon gar nicht mehr zu nehmen.

Die Stilspringprüfung der Klasse A* wurde für die Kreismeisterschaft gewertet, bei dem sich wiederum Selina Wagner vom RFV Horgau auf Daikiri die Siegerschleife holte. Die Gewinnerin des L-Stilspringens mit Stechen: Eva Mahr vom RRFV Ingolstadt-Spitzlmühle auf Dr. Lasberg. Diese Prüfung war gleichzeitig Qualifikationsprüfung zum Finale des Schwabencups in Babenhausen. Rosalie Kienberger vom RFV Horgau konnte sich mit Action Man durch den dritten Platz dafür qualifizieren. Den Spring-Wettbewerb nach Idealzeit gewann auch eine Reiterin des RFV Horgau, Carolin Hohma auf Daikiri.

Sensationell verlief die Pony-Führzügelklasse mit sage und schreibe 25 Kindern unter zehn Jahren. Pferdewirtschaftsmeister und Richter Siegfried Haaf moderierte auf belebende Art und Weise und riss die Zuschauerkulisse förmlich mit. Mit tosendem Applaus wurden am Ende die Kleinsten verabschiedet. Auch hier konnte sich eine engagierte Nachwuchsreiterin vom RFV Horgau, Laura Müller auf Eleven, den Sieg in einer der fünf Abteilungen sichern.

Bei vollem Haus fanden dann die beiden Hauptprüfungen, ein M-Springen* mit Stechen, und das inzwischen zur Publikumsattraktion gewordenen Horgauer Derby A** statt. In dem M-Springen mit bis zu 130 cm hohen Sprüngen konnte sich Eva Mahr vom RRFV Ingolstadt-Spitzlmühle auf Lucky Cyra im Stechen knapp vor Richard Gardner vom ZRFV Friedberg auf Com on Eilien durchsetzen.

Und nun zur Sensation der diesjährigen Veranstaltung. Hätte man, wie bei Pferderennen üblich, Wetteinsätze angeboten, der richtige Tipp wäre Gold wert gewesen. Bei 25 Teilnehmern in dieser 650 Meter langen, trickreichen Springprüfung gewann die Außenseiterin Anna Buberl vom gastgebenden Reit- und Fahrverein Horgau auf Lisa Lie mit dem einzigen Nullfehlerritt. Mit Fleiß und Ausdauer hat Anna Buberl dieses am Anfang komplizierte Schulungspferd, das sich im Besitz des Reitstall Winterhalder befindet, zur Turnierreife ausgebildet.

Ausrichter Dieter Winterhalder freute sich über eine unfallfreie, gelungene Veranstaltung und dankt allen Helfern und Sponsoren, ohne die ein solches Turnier nicht durchführbar wäre. Beim gemeinsamen Ausklang wurden schon wieder Verbesserungen für 2025 angeregt.

Weitere Platzierte des Reit- und Fahrverein Horgau: Pony-Führzügel: 3. Platz Lucinda Schnell, Springwettbewerbe: 2. Platz Isabella Thiele, Zwei 3. Plätze Emily Tusch, 4. Platz Isabell Geßler und Amelie Standke, 8. Platz Luisa Heinrich. - A-Springen: 2. Platz Sabrina Miller, 2. und 3. Platz Rosalie Kienberger, Zwei 3. Plätze Sofia Melis, 4. Platz Heide Bacher und Sofia Melis, 5. und 6. Platz Anna Buberl, 6. Platz Linda Wolff.