Flotte Ritte beim Westernreitturnier

Das zweite Wochenende im Juli 2024 gehörte beim Reitverein Thierhaupten den Westernreitern. Erstmals gab es wieder größere „Trailklassen“. Die neu angebotenen „Working-Western-Rail-Klassen“ trafen auf eine sehr gute Nennresonanz und sorgten insgesamt für eine interessante Veranstaltung. Alle Reitsportler kämpften beim VWB-Westernreitturnier (Vereinigung der Westernreiter Bayern) für den VWB Kat II-Cup in 34 Prüfungen um den Sieg.

Angeboten wurden Leistungsklassen, für Einsteiger, Jugend, Amateur: Horsemanship, Showmanship, Pleasure, Trail und Reining. 17 Reiterinnen im Ranch Riding - Siegerin war Jasmin Heinrich mit AKH King Frosty. Beim Working Western Rail, nahm Ailen Dahlitz mit ihrem Norweger Finley den Sieg mit nach Hause. Das Einsteiger Reining gewann Dana Schmid mit Genuine Gungirl. Aber auch „Sonstige Klassen“ wie die Führzügelklasse, Jungpferde Reining und Trail in Hand kamen gut an. Das „Thierhaupten Spezial“ brachte Spaß. Hier waren die Reiterpaare angesprochen, die früher in den Any Horse Any Rider Klassen geshowt haben. Jasmin Heinrich mit AKH King Frosty setzte sich in einem starken Starterfeld beim Thierhauptener Spezial Ranch Riding durch.

Sehr gute Ritte zeigte Sarah Kratz und gewann die Ranch-Cup Open Ranch Riding und die Ranch-Cup Open Working Western Rail. Sie wurde zweite im Ranch-Cup Open Ranch Trail und wurde Dritte in der TMBZ Seehof Open Trophy Reining.

Über den Allround-Champion Jugend freute sich Joy Berger mit Whata Chocolate. Den Allround-Champion Einsteiger konnte Jasmin Heinrich mit AKH King Frosty mit nach Hause nehmen. Die Siegerin der Amateur Reining war Andrea Gumpp mit Just So Shining.

Der Arbeitsalltag der Cowboys spiegelt in den verschiedenen Prüfungen wieder. Besonders attraktiv für die Zuschauer wie immer die Disziplin „Reining“. Die Tribüne war stets gefüllt. Flott zur Sache geht es hier für Pferd und Reiter. Schnelle Drehungen, fliegende Galoppwechsel und auch der spektakuläre „Sliding Stop“ ist zu überwinden.