Abschied in den Ruhestand: Generationswechsel in vielen Schul-Rektoraten

An etlichen Schulen im Landkreis heiß es demnächst Abschied nehmen und den Schreibtisch räumen. Denn einige Schulleiterinnen und Schulleiter gehen zum Schuljahresende in den Ruhestand. Wie das Landratsamt mitteilt, stehen aus diesem Grund Wechsel in Diedorf, Leitershofen, Aystetten, Walkertshofen, Biberbach und Steppach an.

In Aystetten geht Astrid Scherer in den Ruhestand, ihr folgt aus dem Kollegium Petra Raßhofer nach. Von der Grund- und Mittelschule Dinkelscherben übernimmt Rektor Mathias Lessing den Posten in Diedorf und folgt damit auf Christine Mayr. Auch in Leitershofen geht die Schulleiterin der Grundschule Renate Wipfler in den Ruhestand, für sie kommt Dr. Martina Walther, die bisher die Grundschule Vöhringen-Nord leitete. Und an die Grundschule Walkertshofen wechselt Bianca Nowotny, bisher Konrektorin in Untermeitingen. Neben diesen bereits feststehenden Wechseln in der Schulleitung gibt es an der Grundschule Biberbach und in Steppach, wo Brigitte Endres in den Ruhestand geht, noch aktuell laufende Besetzungsverfahren. Auch die Stelle von Mathias Lessing in Dinkelscherben muss nachbesetzt werden. (AZ)