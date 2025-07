Richtfest für das „zweite Wohnzimmer“ in Edenbergen

So manches Feuerwehrmitglied aus Edenbergen hatte sich gerade von der großen Jubiläumsparty der benachbarten Truppe in Batzenhofen erholt, da gab es am Tag darauf schon wieder einen Grund zum Feiern: Im Kalender stand das Richtfest für das neue und lang ersehnte Feuerwehrhaus in der Ortsmitte des Gersthofer Stadtteils. Rohbau und Dachstuhl sind fertig und die Gäste konnten schon gut erkennen, wie das Gebäude samt Fahrzeughalle aussehen wird.

