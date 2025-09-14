Verfolgungsjagd durch die Stauden

Die Polizei wollte am Freitagabend um 21.20 Uhr in Fischach einen Rollerfahrer kontrollieren. Doch anstatt in der Augsburger Straße anzuhalten, floh der Mann. Eine kilometerweite Verfolgungsfahrt begann.

Flucht vor der Polizei durch die Stauden

Zunächst hatte der Rollerfahrer die Anhaltezeichen der Polizei ignoriert und war über Elmischwang zurück nach Fischach geflohen. Die Verfolgungsfahrt ging dann weiter über Tronetshofen, Siegertshofen bis nach Mickhausen. Dort verloren die Polizeibeamten den Mann kurz aus den Augen.

Doch dann entdeckten sie den Roller an einem Holzstapel und suchten die nähere Umgebung ab. Schließlich entdeckten sie den Mann, der sich mit seiner Beifahrerin hinter einm Baum versteckt hatte.

Auf seiner Flucht versteckte sich der Rollerfahrer in Mickhausen

Laut Polizeibericht hatte der 21-Jährige vor der Fahrt Drogen konsumiert, konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen und hatte an dem Roller falsche Kennzeichen angebracht. Nun wird noch ermittelt, ob der Roller vielleicht gestohlen war. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme zur Untersuchung auf Drogen angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Roller sichergestellt. (AZ)