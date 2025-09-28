Auch der fünfte Handwerkermarkt lockt viele an

Der Stadel der Familie Schädle grenzt an einen wunderschönen alten Obstgarten und war auch in diesem Jahr wieder der Veranstaltungsort für den inzwischen fünften kreativen Handwerkermarkt in Ellgau. Rund 20 Ausstellerinnen und Aussteller luden zum Bummeln durch den Markt ein.

Heuer waren die Stände auch im vorderen Hof aufgebaut, im Stadel und hinter dem Gebäude. Den ganzen Nachmittag konnten die Besucherinnen und Besucher die individuellen und mit viel Liebe hergestellten Schätze bestaunen und auch kaufen.

Die Produktpalette in Ellgau war groß

So reichte die Angebotspalette von Upcycling und Kleidungsstücken (Marion Wetzel), Türkränzen und Blumenschmuck (Bluma Mädla Susi und Simone), Zeichnungen und Malerei (Menili Litzel), Drechselarbeiten und Holzhandwerk (Benjamin Lindenmayr), Fotokunst und Basteleien für die Katz´ (Anita Dieminger), handgefertigte Häkelarbeiten (Lena Beitinger), Kinderportraits vor Ort (Andrea Steger), Handgemachtes aus Büchern (Bücherei Ellgau), Bio-Seifen und Kosmetik (Andrea Geitner), Dekorationen aus Beton und Holz (Stefan Reigel), Malerei, Grafik und Glückwunschkarten (Lisa Herrmann), Makramee (Nadja Schneider), Besen und Holzwerke (Chlodwig Litzel), Holztechnik und Holzdeko (Theresa Vogler), Keramik (Karin Heindl), Bürsten, Pinsel und Besen (Carola Kleine-Brockhoff) bis hin zu gehäkelten Wohnaccessoires (Manuela Gruber).

Viel Kunsthandwerk wurde in Ellgau angeboten. Die Auswahl im Stadel von Ulrich Schädle war groß.

Zum Rahmenprogramm gehörten auch Kinderschminken, ein Kinderprogramm, Waffeln von den Ellgauer Ministranten, der Auftritt der Gruppe „Generations“ und die mit viel Freude vorgetragenen Lieder des Kinderchores Ellgau. (rogu)