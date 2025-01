Rund 100 Hirblinger bringen sich zur Zukunft des Dorfes ein

Hirblingen soll schöner werden, in dem Ziel sind sich die Bewohner und der Stadtrat einig. Doch was soll in dem Gersthofer Stadtteil anders werden? Um diese Frage geht es seit längerem. Jetzt war die Einschätzung derjenigen Menschen gefragt, die das am besten wissen müssten: der Hirblinger. Von Mitte Dezember bis Mitte Januar fand online eine Umfrage zur Dorferneuerung statt. Rund 100 Personen haben sich beteiligt und ihre Meinung zur künftigen Dorfgestaltung abgegeben. Die Ergebnisse werden am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Hirblingen vorgestellt. Diesen Termin teilt die Stadt Gersthofen mit.

