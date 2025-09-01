Die vergessene Welt der Gebetsbücher - Wenn Sammelstücke Geschichten erzählen

Aus dem Familienbesitz, von einem befreundeten Antiquar, von Auktionen oder Flohmärkten - über Jahrzehnte hinweg haben sich bei Johannes Ottenthal aus Horgau rund 400 Gebets- und Andachtsbüchern angehäuft. Seine Sammlung beinhaltet verschiedene katholische und evangelische Gebetsbücher der vergangenen vier Jahrhunderte. Wieso der mittlerweile 80-Jährige vor Jahrzehnten mit dem Sammeln begann und was für ihn das Besondere an den Gebetsbüchern ist, das hat er unserer Redaktion erzählt.

