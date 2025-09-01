Icon Menü
Sammler aus Horgau: Faszination für historische Gebets- und Andachtsbücher entdecken

Horgau

Die vergessene Welt der Gebetsbücher - Wenn Sammelstücke Geschichten erzählen

Johannes Ottenthal aus Horgau hat rund 400 Gebets-und Andachtsbücher gesammelt. Was ihn an dieser außergewöhnlichen Sammlung fasziniert.
Von Liane Brosig
    Horgau, Sammelerserie, Johannes Ottenthal sammelt Gebets- und Andachtsbücher
    Horgau, Sammelerserie, Johannes Ottenthal sammelt Gebets- und Andachtsbücher Foto: Andreas Lode

    Aus dem Familienbesitz, von einem befreundeten Antiquar, von Auktionen oder Flohmärkten - über Jahrzehnte hinweg haben sich bei Johannes Ottenthal aus Horgau rund 400 Gebets- und Andachtsbüchern angehäuft. Seine Sammlung beinhaltet verschiedene katholische und evangelische Gebetsbücher der vergangenen vier Jahrhunderte. Wieso der mittlerweile 80-Jährige vor Jahrzehnten mit dem Sammeln begann und was für ihn das Besondere an den Gebetsbüchern ist, das hat er unserer Redaktion erzählt.

