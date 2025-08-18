„Uns war wirklich nichts zu blöd“: Dieses Paar sammelt leidenschaftlich Antiquitäten

In einer losen Folge stellen wir Sammler und Sammlerinnen vor. Den Auftakt macht ein Mann, bei dem schnell die Frage auftaucht: „Was sammelt er denn nicht?“ Mit einer Kommode, die Michael und Ute Seidl vererbt wurde, fing vor 40 Jahren eine beispiellose Sammelleidenschaft an. Inzwischen füllen die Antiquitäten, die die beiden Rentner in den vergangenen Jahrzehnten gekauft haben, zwei Häuser. Nun sollte ein Drittes gefüllt werden.
Ehingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden