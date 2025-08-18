Icon Menü
Sammlung füllt zwei Häuser: Ehepaar hat Antiquitäten aus ganz Europa

Ehingen

„Uns war wirklich nichts zu blöd“: Dieses Paar sammelt leidenschaftlich Antiquitäten

Michael Seidl findet: „Sammeln macht glücklich.“ Die Jagd nach Antiquitäten beschäftigt ihn und seine Frau seit 40 Jahren. Jetzt fiel eine wichtige Entscheidung.
Von Cordula Homann
    Michael Seidl und seine Frau Ute sammeln Antiquitäten. Inzwischen füllen die Möbel zwei Häuser. In einem davon lebt das Paar. Foto: Marcus Merk

    In einer losen Folge stellen wir Sammler und Sammlerinnen vor. Den Auftakt macht ein Mann, bei dem schnell die Frage auftaucht: „Was sammelt er denn nicht?“ Mit einer Kommode, die Michael und Ute Seidl vererbt wurde, fing vor 40 Jahren eine beispiellose Sammelleidenschaft an. Inzwischen füllen die Antiquitäten, die die beiden Rentner in den vergangenen Jahrzehnten gekauft haben, zwei Häuser. Nun sollte ein Drittes gefüllt werden.

