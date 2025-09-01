Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm wird zum Schulstart gesperrt

Die Deutsche Bahn muss ihre Infrastruktur erneuern. Viele Gleise, Stellwerke und Weichen in Deutschland wurden Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren. Jetzt, wo das Geld bereitsteht, werden die vielen nötigen Baumaßnahmen von den verschiedenen DB-Tochtergesellschaften scheinbar gleichzeitig auf den Weg gebracht. Was folgt sind Streckensperrungen, lange Warte- und Fahrtzeiten und, wo es nicht anders geht, der Einsatz von Bussen als Schienenersatzverkehr. Die Auswirkungen bekommen momentan nicht nur Bahnkunden im Fernverkehr zu spüren, sondern auch Nutzer von Regionalzügen – und das ohne lange Vorwarnzeit, mitten in den Sommerferien und direkt vor der eigenen Haustüre.

„Wir wissen manchmal erst wenige Tage vorher, wann wir nicht fahren können“, bedauert Pressesprecher Winfried Karg vom Eisenbahnverkehrsunternehmen Arverio Bayern, das mit seinen Zügen auf den Regionalstrecken im Landkreis unterwegs ist. Für die jetzt betroffene Verbindung habe man zum Glück etwas Vorlauf erhalten, um den Ersatzfahrplan noch rechtzeitig herauszugeben. Dieser liegt seit kurzem vor. Er gilt für die Strecke Augsburg-Ulm, für beide Richtungen, und tritt am 13. September in Kraft.

Bauarbeiten in Gessertshausen führen zu Zugausfällen

Grund für die Fahrplanänderungen ist eine Streckensperrung. Neun Weichen werden am Bahnhof Gessertshausen erneuert. „Die Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich“, erklärt die DB InfraGO dazu in einer Stellungnahme. Um eine kurze Bauzeit und somit weniger Beeinträchtigungen für Umgebung und Eisenbahnverkehr zu gewährleisten, würden die Arbeiten ganztägig, einschließlich Sonn-/Feiertage und in der Nacht durchgeführt.

Einen Vorgeschmack auf das, was ab 13. September auf Pendler und Schüler zukommen wird, können Anwohner in Gessertshausen und Bahnkunden schon jetzt während der Vorarbeiten erfahren. Der Halt in Gessertshausen Richtung Augsburg entfällt in diesen Tagen teilweise am Morgen und am Nachmittag. Berufspendler müssen somit länger warten oder umplanen. Auch Kunden der AVV sind in Gessertshausen beim Umstieg bereits hängen geblieben.

Zum Schulstart wird es alle Pendler und Schüler treffen

Ab 13. September und somit zum Schulstart wird es alle Pendler, Pendlerinnen, Schülerinnen und Schüler treffen. Dann werden die Hauptarbeiten beginnen. Diese sollen drei Wochen andauern. Während die Strecke komplett gesperrt ist, wird ein Schienenersatzverkehr bis 1. Oktober eingerichtet. Der Bus hält in Dinkelscherben, Gessertshausen, Diedorf und Augsburg jeweils am Bahnhofsvorplatz. In Kutzenhausen ist der Zu- und Ausstieg in der Ortsmitte vorgesehen, in Westheim an der Von-Rehlingen-Straße, in Neusäß an der Hauptstraße und in Oberhausen in Höhe der Trambahnstation.

Der komplette Fahrplan ist auf der Webseite von Arverio (www.arverio-by.de) unter „Unterwegs mit Arverio“ und „Fahrplanabweichungen“ eingestellt. Es gibt noch einen zusätzlichen Service für Menschen, die regelmäßig eine Strecke nutzen und sich informieren möchten. Über den Link www.arverio-by.de/unterwegs-mit-arverio/info-service-fahrplanabweichungen können sie sich mit ihrer E-Mail eintragen. „Sie erhalten dann immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Thema an der jeweiligen Strecke haben“, empfiehlt Pressesprecher Karg und rät Nutzern der DB-App, sich ebenfalls rechtzeitig über Arverio zu informieren. Denn der DB-Navigator zeige Änderungen im Fahrplan meist erst 48 Stunden vorher an.

Weitere Informationen und geänderte Abfahrtszeiten Achtung: Der Ersatzverkehr deckt nicht alle bisherigen Fahrplanzeiten ab. Los geht es unter der Woche in Dinkelscherben (Richtung Augsburg) am Morgen regelmäßig um 3.40 Uhr, 6.02 Uhr, 6.33 Uhr, 7.01 Uhr, 8.01 Uhr, 8.32 Uhr und 9.34 Uhr. Die Busfahrt zwischen Dinkelscherben und Kutzenhausen dauert ca. 20 Minuten, die folgenden Stationen werden in jeweils rund 10 Minuten erreicht. In die Gegenrichtung müssen alle Reisenden aus Augsburg kommend vor Diedorf umsteigen. Die Busse starten in Westheim (Richtung Dinkelscherben) um 5.41 Uhr, 6.42 Uhr, 7.45 Uhr, 8.45 Uhr. Die Züge zur vollen Stunde entfallen, also alle Abfahrten ab Augsburg Hauptbahnhof zu 7.50 Uhr, 8.50 Uhr, 9.50 Uhr usw., mit Ausnahme der Verbindungen 16.49 Uhr, 22.48 Uhr und 23.51 Uhr. Die AVV-Anschlüsse werden momentan noch überprüft. Informationen dazu finden Kunden zeitnah vor der Streckensperrung in der AVV-App oder auf der Internetseite der AVV (www.avv-augsburg.de) unter „Verkehrsmeldungen“. Als Anhaltspunkt für den Umstieg: Die regelmäßige Abfahrtszeit des Schienenersatzverkehrs in Gessertshausen Richtung Augsburg ist am Morgen unter der Woche für 4.05 Uhr, 6.27 Uhr, 6.58 Uhr, 7.26 Uhr, 8.26 Uhr, 8.57 Uhr und 9.59 Uhr eingeplant; ab Gessertshausen Richtung Dinkelscherben starten die Busse Montag bis Freitag um 5.59 Uhr, 7.00 Uhr, 8.03 Uhr, 9.03 Uhr.