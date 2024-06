Medaillenflut für junge Pistolenschützen

Vier Gold- und zwei Silbermedaillen für Pistolenschützen bei den bayerischen Meisterschaften.

Bei den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in Hochbrück haben die Nachwuchsschützen aus dem Augsburger Raum (SSG Augsburg) außerordentliche Leistungen gezeigt und vier Gold- und zwei Silbermedaillen erringen.

Am ersten Wettkampftag stand die Disziplin Luftpistole Standard auf dem Programm. Dabei müssen insgesamt 40 Schüsse in 5-Schuss-Serien in 150 und 20 Sekunden geschossen werden. Marta Fischer aus Welden sicherte sich in der Jugendklasse weiblich überlegen die Goldmedaille.

In der Jugendklasse männlich lieferten sich Johannes Duschek und Lars Kolter aus Gessertshausen ein Kopf-an-Kopf Rennen um den Sieg, das letztlich mit einem Ring Abstand Duschek mit der letzten 5er-Serie für sich entscheiden konnte. Kilian Gaa aus Meitingen komplettierte den Tag auf einem hervorragenden vierten Rang.

Am zweiten Wettkampftag durfte das Quartett in der Disziplin Luftpistole Mehrkampf antreten. Dabei müssen ebenfalls 40 Schüsse in 150 Sekunden Zeitserien a 5 Schuss und im „Duell“ Modus innerhalb von drei/sieben Sekunden abgegeben werden. Wieder sicherte sich Marta Fischer die Goldmedaille in der Jugendklasse weiblich und damit ihren dritten Bayerischen Meistertitel ihrer Schützenkarriere.

In der Jugendklasse männlich lag nach dem Präzisionsteil Lars Kolter knapp vor Johannes Duschek in Führung, jedoch drehte Johannes im Duell-Teil mit hervorragenden 180 Ringen auf und sicherte sich Gold vor Lars Kolter. Beinahe hätte es für die SSG-Schützen einen Dreifachsieg gegeben, jedoch konnte Kilian Gaa im Duell-Teil nicht genug Ringe sammeln und musste sich äußerst knapp mit Rang vier zufrieden geben. (lf-)