Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Die Masche ist bekannt: Kriminelle geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und fordern Geld, um ein Familienmitglied nach einem schweren Verkehrsunfall vor dem Gefängnis zu bewahren. Viermal forderten die Telefonbetrüger am Mittwoch in Wehringen, Bobingen und Königsbrunn eine Kaution in Höhe von 45.000 bis 80.000 Euro. Doch darauf ließen sich die Angerufenen nicht ein - sie beendeten Gespräch. (AZ)

