Der Dubai-Trend erreicht die Eisdielen im Augsburger Land

Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen – da bekommt man Lust auf eine Kugel Eis. Die neue Eis-Saison hat begonnen. Dabei ist die Auswahl groß. Denn es gibt jedes Jahr neue Sorten, neue Trends und leider auch neue Preise. Unsere Redaktion hat sich in einigen Eisdielen im Landkreis umgehört.

So viel kostet die Kugel Eis

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Preise in einigen Eisdielen deutlich gestiegen. In Gersthofen im Eiscafé Tropical kostet eine Kugel mittlerweile 1,80 Euro. Hier wurde der Preis um zehn Cent erhöht. 20 Cent mehr muss man für eine Portion der Premiumeissorten bezahlen. Zwei Euro kostet beispielsweise eine Kugel Pistazie. Der Inhaber Silvan Daniel Lora erklärt, dass das vor allem mit den Preisen der Zutaten zusammenhängt. Insbesondere Premiumsorten, wie Pistazie, werden in der Herstellung immer teurer. Auch im Eiscafé Tutti Frutti in Neusäß bemerken Gäste die steigenden Produktionskosten. Hier kostet eine normale Kugel Eis 1,70 Euro. Die Premiumeissorten kosten auch hier zwei Euro.

Die Eisdiele Tutti Frutti in Neusäß wurde erst vor kurzem renoviert und bietet nun eine gemütliche Atmosphäre Foto: Lisa Bäuml

Diese Entwicklung setzt sich in Bobingen fort. In der Eisdiele von Augusto und Nadine Lazzaris gab es im Vergleich zum Vorjahr eine Preissteigerung um zehn Cent auf 1,70 Euro. Der Preis könnte noch steigen. Etwas billiger ist es mit 1,60 Euro im Eis-Café Venezia in Schwabmünchen. Manuela und Claudio Zancanaro, Inhaber der Eisdiele, hoben die Preise ebenfalls etwas an.

Augusto und Nadine Lazzaris freuen sich auf die Neue Eissaison in ihrer Bobinger Eisdiele Foto: Linus Mack

Dubai Eis als neue Trendsorte

Dennoch war in den Eisdielen schon in den vergangenen Wochen viel los. Neue Sorten steigern schließlich die Neugier. In allen Eisdielen sind sie sich einig: Die neue Eissorte „Dubai Eis“ oder auch „Dubai Schokoladen Eis“ genannt, findet man mittlerweile in den meisten Sortimenten. Und sie verkauft sich gut, selbst wenn sie etwas teurer ist als andere klassische Sorten, erzählt Silvan Daniel Lora aus Gersthofen. Grund hierfür ist der Trend der Dubai Schokolade vom letzten Jahr.

Man findet aber auch noch andere Neuigkeiten in den Vitrinen. In Gersthofen kann man exotische Sorten, wie Ananas-Minze oder Birne-Zimt entdecken. Auch diese Sorten werden oft probiert, sagt Silvan Daniel Lora. Dennoch bleiben viele lieber bei den Klassikern, erzählt er. Schoko, Vanille, Erdbeere oder Zuckerwatte für die Kleinen gehören zu den meistverkauften Sorten. Das zeichnet sich auch in Königsbrunn ab. Zudem erwähnt Lora, dass die Nachfrage nach bestimmten Sorten vom Wetter abhängt. Bei warmem Wetter bevorzugen die Gäste zum Beispiel eher fruchtiges Eis. Lora erklärt, dass er immer Ideen für neue Sorten hätte und diese dann auch versucht umzusetzen. Das Angebot wechselt ständig.

Auch die Klassiker sind beliebt

Doch nicht alle machen mit bei neu entflammten Trends. In der La Gelateria in Dinkelscherben wurde die Dubai-Eissorte noch nicht ins Sortiment aufgenommen und es sind eher die klassischen Sorten beliebt. Nutella, Joghurt oder Malaga. Das sind die Trendsorten in Dinkelscherben. Der Eigentümer zeigt sich zuversichtlich. Die Eisdiele hätte seit Mitte Februar geöffnet und seit den letzten Wochen, in denen das Wetter traumhaft war, gäbe es einen großen Andrang. Er setze viel Hoffnung in das Wochenende, sagt Inhaber Sebastiano Maesano. Ab April sei dann auch die Terrasse geöffnet.

In der renovierten Eisdiele Tutti Frutti in Neusäß laufen Sorten wie Bacio oder Pistazie am besten. Lazzaris in Bobingen und Zancanaro in Schwabmünchen kündigen neue Eissorten ab April an, wollen aber beide noch nicht verraten, welche das sein werden. Auch in Königsbrunn gibt es in diesem Frühjahr neue Varianten zur Auswahl. Viele probieren aus Neugier das Puffreiseis oder Weiße Pistazie, erzählte eine Mitarbeiterin des Eiscafés Augusta in Königsbrunn.

Chefin Manuela Zancanaro und ihr Team bereiten sich auf den Sommer in ihrem Schwabmünchner Eiscafé Venezia vor Foto: Linus Mack