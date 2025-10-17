So kann sich Gessertshausen vor einem neuen Jahrhunderthochwasser schützen

Sie war den Betroffenen nach dem großen Hochwasser im Juni 2024 versprochen worden: eine vertiefte Studie zum Hochwasserschutz an der Schwarzach. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Gessertshausen wurden sie vorgestellt. In Auftrag gegeben hat die Studie der Hochwasserzweckverband Diedorf, erarbeitet wurde sie vom Ingenieurbüro Aquasoli. Geschäftsführer Bernhard Unterreitmeier erklärte den Gemeinderäten und auch einigen Betroffenen im Publikum, dass sein Büro dafür auf die Daten aus dem Jahr 2006 zurückgegangen ist und diese mit den aktuellen aus 2025 verglichen hat. Um Überschwemmungskarten zu erstellen, wären noch neueste Informationen zur Versickerung, zum Niederschlag und zur Landnutzung hinzugezogen worden.

Auffällig dabei ist: Obwohl die Landnutzung im Schwarzachtal sich in den vergangenen 20 Jahren nicht verändert hat, erläuterte der Experte, gäbe es heute „viele Böden mit wenig Aufnahmefähigkeit“. Was er nicht sagte: Die Wissenschaft macht dafür neben langen Trockenperioden und einem Mehr an Versiegelung auch die Art der Bewirtschaftung und den Einsatz schwererer Landmaschinen verantwortlich. Ungünstig ist die Analyse in jedem Fall. Denn parallel hätten sich die Niederschlagsmengen, so Unterreitmeier, seitdem um drei bis sieben Prozent erhöht. Was etwas beruhigen kann: Für den Wasserstand an der Schwarzach seien nicht kurze Starkregenereignisse problematisch, wie das für ihre Zuflüsse der Fall ist, sondern lang anhaltende Regenfälle.

Ein kritischer Punkt liegt südlich des Bahndamms am Bahnhof von Gessertshausen

Der neuralgische Punkt liegt im Gebiet am Bahnhof südlich des Bahndamms. Das zeigen auch die Simulationskarten. Dort hat die Schwarzach natürliche Retentionsflächen. Wie berichtet, reichen diese längst nicht mehr aus. Beim Hochwasser im Juni 2024 waren mehr Anwohner an dieser Stelle massiv überflutet worden. Ob ein breiterer Durchlass die Situation verbessern könnte, war daher eine Frage aus dem Gemeinderat und eine weitere, ob sich ein Rückstau ergebe, wenn die Schmutter Hochwasser führe. Beides sei möglich, bestätigte der Experte, „das wurde aber nicht geprüft“. Untersucht worden sei nur, was im Verantwortungsbereich der Schwarzach-Gemeinden (Schwabmünchen, Bobingen, Großaitingen, Gessertshausen) liege. Und dort gehe es um ein Schadenspotenzial von 7,8 Millionen Euro. Daran werde gemessen, ob sich Rückhaltemaßnahmen an der Schwarzach lohnen.

Mit einer guten Nachricht zu den bisherigen Planungen konnte Unterreitmeier aufwarten: Allein das geplante Hochwasserrückhaltebecken in Waldberg mit einem Volumen von 315.000 Kubikmetern würde den Wasserspiegel in Oberschönenfeld um 20 Zentimeter absenken, in Gessertshausen vor dem Bahndamm um acht Zentimeter. Dafür ist laut Anna Röder, Geschäftsführerin des Hochwasserzweckverbands, der Ankauf privater Flächen momentan immer noch nicht abgeschlossen. „Die Stadt Bobingen ist aber dran“, berichtete sie in der Sitzung.

Ein zweites Rückhaltebecken könnte guten Schutz bieten

Würde zwischen Oberschönenfeld und Gessertshausen noch ein zweites Rückhaltebecken mit einem Volumen von 365.000 Kubikmetern hinzukommen, läge die Drosselung bei zehn Kubikmetern pro Sekunde, erläuterte der Geschäftsführer von Aquasoli. Damit wären in Gessertshausen nur noch wenige Gebäude von Hochwasser betroffen und könnten mit Objektschutz gesichert werden. Die Kosten für diese beiden Becken schätzten die beiden Experten auf etwa 7,8 Millionen Euro, was dem Risikopotenzial entspricht. Die Förderquote dafür ist momentan 65 Prozent, so Röder. Die restlichen Kosten würden zwischen Bobingen und Gessertshausen aufgeteilt. Bis das zweite Rückhaltebecken gebaut ist, könnten allerdings ab Planungsbeginn zehn Jahre vergehen.

Ich will nicht zehn Jahre warten Michael Oberländer, Dritter Bürgermeister von Gessertshausen

„Ich will nicht zehn Jahre warten“, war die spontane Reaktion von CSU-Gemeinderat Michael Oberländer und seine Frage, was man kurzfristig tun könne. Die Studie gebe auch darauf Antworten, erläuterte Bernhard Unterreitmeier. Sie diene als Grundlage für zukünftige Einsatzpläne der Hilfskräfte und gebe Bürgern Infos zum gezielten Objektschutz. Einige Betroffene hätten auch schon das Angebot einer individuellen Beratung in Anspruch genommen, was aus dem Publikum bestätigt wurde. Wichtig sei beim Hochwasserschutz immer, dass sich die Gemeinden zusammentun, so der Experte. Das betreffe auch die Anschaffung von Maßnahmen zur Schadensabwehr. Anna Röder verwies auf den Einsatz von Wasserstandpegeln. Man könnte die Pegelstände im Anhauser Tal bei einer Auswertung hinzunehmen. Wie berichtet, hat sich Diedorf entschieden, die Pegelstände am Anhauser Bach bis hoch nach Burgwalden zu messen. Von Pegelauswertungen könnten dann auch Privatpersonen über Warnapps profitieren.

Für Bürgerinnen und Bürger gibt es einen zweiten Termin, an dem die Ergebnisse der Studie nochmals präsentiert und Fragen beantworten werden. Auch Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Donauwörth werden dabei sein, kündigte Bürgermeister Jürgen Mögele an. Sie können auch Fragen zum Abfluss am Bahndamm beantworten. Die Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 30. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Gessertshausen (Am Sportplatz 2a) statt.