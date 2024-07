Titel und Medaillen zum Saisonende

Bei den diesjährigen Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im oberbayerischen Rosenheim konnten sich vier Stadtberger Schwimmer qualifizieren: Franziska Kolb (JG 2007), Melissa Korutschka (JG 2012), Magdalena Bayer (JG 2013) und Fabian Korutschka (JG 2014). Insgesamt hatten fast 700 Teilnehmer rund 3.000 Starts an drei Tagen gemeldet.

Franziska Kolb hatte für sieben Strecken (400m Freistil, 100m Freistil, 100m Rücken, 200m Rücken und 200m Freistil, 50m Freistil und 200m Schmetterling) gemeldet. Über 400m Freistil startete sie erfolgreich in den Wettkampf und konnte sich als Tagesschnellste hier gleich den Bayerischen Titel sichern. Am zweiten Wettkampftag standen dann weitere drei Strecken auf dem Programm. Hier wurde sie Bayerische Jahrgangsmeisterin über 200m Schmetterling. Diese Strecke schwamm Franziska Kolb erst vor zwei Wochen bei den Bezirksmeisterschaften nach zweijähriger Abstinenz wieder in einer sehr guten Zeit und entschloss sich, diese Strecke auch in Rosenheim zu schwimmen. Hier unterbot sie sogar ihre Bestzeit und schlug die amtierende Bayerische Jahrgangsmeisterin. Über 100m Freistil gelang ihr ein sehr gutes Rennen und wurde in einer Zeit von 1:00,61 erneut Meisterin. Am dritten und letzten Wettkampf konnte sie sich nochmals steigern und wurde über 200m Freistil in Bestzeit Bayerische Jahrgangsmeisterin.

Auch Melissa Korutschka hatte sich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und konnte sich ebenfalls für sieben Strecken qualifizieren. Sie schwamm über alle jeweils Bestzeit, war also am Saisonhöhepunkt in Topform. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie über 100m Brust und wurde hier Zwölfte. Magdalena Bayer war ebenfalls bereits im vorherigen Jahr bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften am Start und konnte sie auch dieses Jahr wieder über ihre Hauptstrecke, 200m Rücken, qualifizieren. Sie schwamm ebenfalls Bestzeit und wurde 17. im Jahrgang 2013. Für Fabian Korutschka, der jüngste startberechtigte Jahrgang auf Landesebene, konnte sich auf Anhieb für die Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften qualifizieren. Er startete ebenfalls über 200m Rücken und wurde ebenfalls in Bestzeit Achter.

Insgesamt konnte die TSG Stadtbergen mit den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften erfolgreich die Saison 2023/2024 abschließen. Beim letzten Wettkampf der Saison 2023/24 starten mit Anna-Sophia Kolb, Melissa Korutschka und Franziska Kolb noch drei Sportler bei den Bayerischen Meisterschaften im Freiwasser. Diese finden am 27. Juli am Wörthsee statt.