Im Augsburger Land gibt es bisher wenige Anmeldungen zur Änderung des Geschlechtseintrags

Mann oder Frau - nicht jeder und jede fühlt das entsprechend dem jeweiligen Eintrag im Standesamt und damit in den eigenen Ausweisen. In der Bundesrepublik Deutschland tritt deshalb am 1. November ein Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Seit August können Betroffene sich anmelden für eine Änderung dieses Eintrags. Auch bei den Standesämtern im Landkreis Augsburg gibt es schon ein paar Anmeldungen und wohl noch mehr Interessierte.

Karolina Enzler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geschlechtseintrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anmeldung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis