Nach einem schweren Reitunfall kämpft sich Silvia ins Leben zurück

Silvia Mayrhörmann ist gerade einmal 18 Jahre alt, als sich ihr Leben schlagartig verändert. An einem gewöhnlichen Tag im Jahr 2007 unternimmt sie mit ihrer Freundin und ihrem Pferd Paula einen Ausritt. Als sie an einer Baustelle vorbeikommen, klappern plötzlich Metallplatten. Paula erschrickt, bäumt sich auf – Silvia stürzt zu Boden. Ab diesem Moment befindet sich die junge Frau aus Deubach in einem Wachkoma. „Alles, was ich davon weiß, ist nur aus Erzählungen“, sagt sie. Der Sturz führte zu einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. In der Folge kann sie lange Zeit weder sprechen, sich bewegen noch schlucken.

