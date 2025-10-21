Kreativer Wettbewerb: So heißt jetzt das Adelsrieder Bähnle

Endlich war es so weit: Der Name für das Bähnle in Adelsried wurde, den Besucherinnen und Besuchern vorgestellt. Schon vor der offiziellen Taufe wurde diese Raststation von Wanderern, Spaziergängern und Radfahrern gerne angenommen. Mit der Namensgebung bekam das Bähnle nun eine persönliche Note verliehen.

Adelsried: Bähnle hat neuen Namen

Hermann Köhler hatte in einem kurzen Ausflug die Geschichte der Weldenbahn den Besucherinnen und Besuchern nähergebracht. 1902 war die Detailplanung für die Lokalbahn Oberhausen – Welden fertig. Der Bau des 19 Kilometer langen Schienenstrangs gestaltete sich als schwierig, denn ringsherum gab es nur Wald. Etwa 224 Arbeiter waren täglich auf der Baustelle. 1903 wurde die Weldenbahn, eine Nebenbahnstrecke, eröffnet, und mit ihr der Anschluss an die große Welt, wie Köhler berichtete. Die Touristen kamen und wirtschaftlich ging es im Holzwinkel steil bergauf. Nach dem 2. Weltkrieg begann langsam der Niedergang der Weldenbahn. Adelsried war 1938 an die neue Autobahn angebunden. Und schon 1939 wurde eine Bahn-Bus-Verbindung parallel zur Bahnstrecke nach Augsburg eingerichtet. Den Todesstoß erhielt die Weldenbahn am 21. Januar 1986. Damals wurde der Personenverkehr, am 31. Mai der Güterverkehr eingestellt.

In einem Schreibwettbewerb, der im März startete, wurden Autorinnen und Autoren aufgefordert, eine Erzählung einzureichen. Rund 80 Geschichten, überwiegend von Schulkindern der 3. und 4. Klasse der Grundschule Adelsried-Bonstetten wie auch Bürgerinnen und Bürger, sind in der Gemeinde abgegeben worden. Entstehen sollte eine Erzählung, in der die Adelsrieder Lokomotive eine wichtige Rolle spielt und einen Namen erhält. Die Art der Geschichte war frei wählbar.

Das sind die Gewinner des Wettbewerbs in Adelsried

Für die Jury, bestehend aus Deutschlehrer Ludwig Lenzgeiger, Ute Math vom Bücherwurm sowie Bürgermeister Sebastian Bernhard, war es nicht einfach, die Geschichten zu bewerten. „Es gab ein großes Ringen um Platz eins“, verriet Bernhard. „Und weil uns die Geschichten vier und fünf auch so gut gefallen haben,“ so Lenzgeiger, „haben wir auch noch zwei Sonderpreise verliehen.“ Sie gingen an Anna Mitlehner und Farina Thies, die gemeinsam mit Svea-Julita Weihmann ihren Beitrag eingereicht hat. Der dritte Platz ging an Jürgen Schreier. Er hatte sich den Namen „Rumpelkater“ ausgedacht. Lina Rittel, die den zweiten Platz belegte, taufte in ihrer Geschichte das Bähnle auf den Namen Frieda Rössle Express. Mit dem Namen Adelheide hatte Marie Birling den ersten Platz geholt. Ihr Name wurde mit einer Plakette auf dem Bähnle verewigt.

Die Raststation in Zugform wurde zusammen mit der Rekonstruktion des Kruichener Bahnhalts durch das Regionalbudget ILE Holzwinkel-Altenmünster und ALE Schwaben gefördert. Das Bähnle erhielt von Helmut Lenzgeiger einen Anstrich und wurde authentisch gestaltet. Informationen und Anekdoten rund um das historische Weldenbähnle erhalten Besuchende auf den Infotafeln.