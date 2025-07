In Zusmarshausen steigt ein Bierpongturnier

Die Idee kam aus einer Bierlaune heraus. „Bei dem Geburtstag eines Kapellenmitglieds haben wir Bierpong gespielt und gesagt, das wir so etwas auch machen wollen“, sagt Matthias Both. Beim Hüttenfest der Marktkapelle Zusmarshausen findet am Samstag ab 14 Uhr ein Bierpongturnier statt, ehe ab ungefähr 19 Uhr musiziert wird.

Teilnehmen werden mehrere Zweierteams aus der Umgebung und ein Team aus Schwabegg. Teilnehmen können Menschen ab 18 Jahren. Das war mal anders geplant, wie Both verrät: „Eigentlich wollten wir auch 16- und 17-Jährige mitspielen lassen, aber das Jugendamt hat sich eingeschaltet und uns gebeten, erst Teilnehmer ab 18 Jahren zuzulassen. Das ist aber ja verständlich und halb so wild.“

Interessierte können sich noch für das Bierpongturnier anmelden

Both organisiert das Turnier mit mehreren Helfenden, er ist für den Ablauf verantwortlich und wird die Veranstaltung moderieren. Für das Event hat die Zusmarshauser Brauerei Schwarzbräu vier Bierpongtische aus Kunststoff gesponsert. Becher haben die Organisatoren selbst besorgt. „Jedes Team hat zehn Becher, zwischen den Spielen werden sie gewaschen“, sagt Both. Er und sein Team haben Flyer erstellt und im Zusmarshauser Marktbote mit der Veranstaltung geworben.

Zeitgleich zum Turnier wird es auch einen Essens- und Getränkestand geben. „Wir wollen auch was zu Essen machen, wenn die Teilnehmer schnell trinken müssen, schadet eine Mahlzeit nicht“, sagt Both, der wie alle anderen Helfenden keinen Alkohol trinken wird, aber am Samstag von neun Uhr morgens bis zwei Uhr nachts im Einsatz ist. Both weiß, dass das anstrengend wird, aber freut sich darauf. „Das ist etwas Besonderes. Sonst gibt es so ein Fest bei uns nicht mehr.“ Interessierte können sich noch bis Samstagvormittag per E-Mail (matthias.both@freenet.de) oder telefonisch (0151 15571777) anmelden.