Gute Stimmung beim Sieben-Hügel-Lauf

Weder die niedrigen Temperaturen, noch der bedeckte Himmel hielt die Menschen an der Teilnahme am Sieben-Hügel-Lauf in Biberbach ab. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt verzeichnet die Veranstalter am Sonntag. Insgesamt kamen etwas weniger Menschen als vorher. Doch für alle stand der Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt. Beim gemeinsamen Mittagessen im Anschluss wärmten sich die Läufer und Läuferinnen wieder auf. Mehr Fotos vom Sieben-Hügel-Lauf finden Sie in unserer Bildergalerie.

Bereit zum 18. Mal veranstaltet der SC Biberbach den beliebten Lauf.