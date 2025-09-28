Icon Menü
So schön war der Sieben-Hügel-Lauf in Biberbach

Biberbach

Gute Stimmung beim Sieben-Hügel-Lauf

Keine Zeitmessung, keine Siegerehrung, sondern gute Laune, Spaß und Bewegung standen im Mittelpunkt des Sieben-Hügel-Laufs in Biberbach.
Von Marcus Merk
    Rund 100 Begeisterte nahmen am Biberbacher Sieben-Hügel-Lauf teil. Foto: Marcus Merk

    Weder die niedrigen Temperaturen, noch der bedeckte Himmel hielt die Menschen an der Teilnahme am Sieben-Hügel-Lauf in Biberbach ab. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt verzeichnet die Veranstalter am Sonntag. Insgesamt kamen etwas weniger Menschen als vorher. Doch für alle stand der Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt. Beim gemeinsamen Mittagessen im Anschluss wärmten sich die Läufer und Läuferinnen wieder auf. Mehr Fotos vom Sieben-Hügel-Lauf finden Sie in unserer Bildergalerie.

    Beim Sieben-Hügel-Lauf in Biberbach gehen rund 100 Läuferinnen und Läufer an den Start.

    Walk Walk Sieben Hügel Lauf Biberbach / Siebenhügellauf / rund 100 Läuferinnen und Läufer nehmen am Lauf Teil
    Bereit zum 18. Mal veranstaltet der SC Biberbach den beliebten Lauf. Hier sehen sie die schönsten Bilder.
