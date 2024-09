Große Vorfreude in Edenbergen

Kürzlich fiel der offizielle Startschuss für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Edenbergen. Mit einem feierlichen Spatenstich haben Bürgermeister Michael Wörle, Vertreter der Feuerwehr, Mitglieder des Stadtrats und zahlreiche Gäste die Bauarbeiten symbolisch eingeleitet.

Das neue Gebäude wird mit moderner Infrastruktur ausgestattet, um den Bedürfnissen der Einsatzkräfte gerecht zu werden. Neben den notwendigen technischen Einrichtungen umfasst das Gebäude auch Sozialräume, Schulungsräume sowie separate Umkleide- und Spinträume. Diese Ausstattung soll den Feuerwehrfrauen und -männern einen optimalen Einsatzablauf ermöglichen und den sozialen Austausch und die Fortbildung fördern.

Icon Vergrößern Beim Spatenstich von links: Thomas Kraus, Hochbau Stadt Gersthofen, Markus Naß, Stadtbaumeister, Alois Pfiffner und Gerardo Olita, ehrenamtliche Referenten für Feuerwehr und Rettungswesen, Andreas Moser, erster Vorsitzender des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr Edenbergen, Daniel Lutz, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Edenbergen, Kathrin Luxenhofer, Architektin (Ingenieurbüro Bestler) sowie Bürgermeister Michael Wörle. Foto: Kai Schwarz / Stadt Gersthofen Icon Schließen Schließen Beim Spatenstich von links: Thomas Kraus, Hochbau Stadt Gersthofen, Markus Naß, Stadtbaumeister, Alois Pfiffner und Gerardo Olita, ehrenamtliche Referenten für Feuerwehr und Rettungswesen, Andreas Moser, erster Vorsitzender des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr Edenbergen, Daniel Lutz, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Edenbergen, Kathrin Luxenhofer, Architektin (Ingenieurbüro Bestler) sowie Bürgermeister Michael Wörle. Foto: Kai Schwarz / Stadt Gersthofen

„Mit diesem Neubau setzen wir ein klares Zeichen für die Unterstützung unserer Feuerwehr, die sich tagtäglich in den Dienst der Gemeinschaft stellt“, sagte Michael Wörle in seiner Ansprache. „Das Feuerwehrhaus gibt dem Verein der Freiwilligen Feuerwehr Edenbergen ein neues Zuhause und allen Edenbergern einen neuen Treffpunkt.“ Die Stadt Gersthofen investiert insgesamt über drei Millionen Euro in das Projekt. Mit dem Bauprojekt werde die Feuerwehr langfristig gestärkt, um den wachsenden Anforderungen an Rettungseinsätze, Schulungen und Notfallplanung gerecht zu werden. Der Neubau ist nicht unumstritten. Wie berichtet, sind zwei Anwohner dagegen. (AZ)