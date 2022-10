Gersthofen

07:00 Uhr

Auf Gersthofens teuerster Wiese kostet der Quadratmeter 960 Euro

Der Verkauf des städtischen Grundstücks am Mühlängerle beim Lechkanal startet im neuen Jahr. Damit wird das Areal zu Gersthofens wohl teuerster Wiese.

Plus Bauplätze in Gersthofen sind heiß begehrt. Nun startet die Stadt mit dem Verkauf von Grundstücken am Mühlängerle. Und das sind keine Schnäppchen.

Von Gerald Lindner

Gersthofen startet den Verkauf im Baugebiet Mühlängerle. Die ersten acht Grundstücke zwischen 460 und 600 Quadratmetern werden demnächst ausgeschrieben und Anfang 2023 verkauft. Hier sollen bevorzugt Gersthofer Familien zum Zug kommen. Doch eines ist gewiss: Wer künftig auf Gersthofens teuerster Wiese leben will, muss viel Geld hinlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

