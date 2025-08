Zehn Tipps gegen Langeweile in den Sommerferien

Die Sommerferien sind da und schlagartig macht sich Langeweile bei den Kindern breit? Kein Wunder, die Freunde sind schon in den Urlaub gestartet, der Gitarrenlehrer macht sechs Wochen frei und das Fußballtraining pausiert. Zeit, mal was ganz anderes auszuprobieren. Diese zehn Ausflugsziele im Landkreis Augsburg vertreiben die Langeweile und ersetzen die Nachmittage vor Spielkonsolen und Co.

Bei schönem Wetter

Geduld und Ruhe helfen beim Minigolfspiele. Hier die Anlage in Bobingen. Foto: Elmar Knöchel (Archiv)

Minigolfen: Wenn es mal wieder nicht warm genug ist für einen Sprung ins kühle Nass im Bobinger Freibad Aquamarin, lohnt sich der Weg dorthin trotzdem. Denn ganz in der Nähe im Singoldpark gibt es eine Minigolf-Anlage, die je nach Wetterlage täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet ist. Hier kann man auch Pit-Pat ausprobieren, also Mini-Minigolf an einem Tisch. Es gibt einen Kiosk, einen Biergarten und kostenfreie Parkplätze. Wer beim Minigolfen ins Schwitzen kommt, kann sich danach gleich im Freibad in die Fluten stürzen.

Ein Ausflug zur Eisdiele ist immer eine gute Idee. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (Symbolbild)

Radtour zur Eisdiele: Manche Kinder wollen überall mit ihrem Fahrrad hinfahren. Andere müssen erst davon überzeugt werden, dass Fahrradfahren Spaß macht. Da hilft ein verlockendes Ausflugsziel. Wenn es zum Beispiel mit dem Rad zur Eisdiele in den Nachbarort geht, sagt wohl kaum ein Kind nein. Außerdem gibt es zum süßen Eisbecher viel frische Luft und Bewegung.

In der Gerfriedswelle in Gersthofen ist bei gutem Wetter viel los. Foto: Marcus Merk

Freibad oder Badesee: Ein Ausflug ins Freibad ist für alle Schulkinder ein Muss in den Sommerferien. Egal ob in Gersthofen, Dinkelscherben, Bobingen, Meitingen oder Kutzenhausen oder an einem der vielen Badeseen im Landkreis Augsburg: Am Wasser ist es an heißen Tagen einfach am schönsten.

Auf der Weldenbahnstrecke kann man nicht nur radeln, auch Inline-Skaten macht hier Spaß. Foto: Uwe Krella

Inline-Skaten auf der Weldenbahnstrecke: Wer gerne ungestört auf asphaltierter Strecke mit Inline-Skates unterwegs ist, kann das wunderbar mit seinen Kids auf der Weldenbahnstrecke ausprobieren. An die 20 Kilometer können Inline-Fahrer hier über Neusäß, Aystetten und Adelsried bis nach Welden fahren. Der Einstieg in Hammel wird immer wieder empfohlen.

Mit einem Smartphone kann man sich auf die Suche machen. Foto: Michael Eichhammer(Symbolbild)

Geocaching rund um die Lechfeldschlacht: Bei diesem Abenteuer für ältere, geschichtsinteressierte Schüler kommen Handy-Süchtige und Liebhaber von Rätselheften gleichermaßen auf ihre Kosten. Rund um die Lechfeldschlacht 955 gibt es eine Geocaching-Tour. Fünf Stationen führen über den Wald- und Kulturlehrpfad der Haldenburg Schwabmünchen. Dazu gibt es ein Begleitheft mit Rätseln und Aufgaben, das laut Landkreis beispielsweise im Rathaus in Schwabmünchen erhältlich ist. Das Heft kann auch über einen Link auf der Internetseite des Landkreises augsburger-land.de/attraktion/geocaching-an-der-haldenburg heruntergeladen werden. Über den Link gelangt man auch zur App für die Geocaching-Tour.

Hörspielabenteuer in Neusäß oder in der Stadt Augsburg: Für jüngere Kinder wurde ein Hörpfad rund um das Thema Wald im Lohwald bei Neusäß entwickelt. Der Eichelhäher Lora führt die jungen Gäste über zehn Stationen durch den Lohwald. Auf den Internetseiten der Stadt Neusäß können die Eltern vorab ein Quiz herunterladen, das zur Tour gehört. Hier lassen sich auch die Audios zu den einzelnen Stationen herunterladen oder direkt abspielen. Wer lieber in der Stadt unterwegs ist, kann mit einer App, Sherlock Zirbel und Dr. Datschi Hörspielabenteuer in Augsburg bestehen. Genaue Infos im Internet unter augsburg-city.de/spurensuche.

Pony-Reiten beim Reiterhof Winterhalder kommt bei vielen Kids gut an. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Ponyreiten in Horgau: Bei Reitsport Winterhalder in Horgau ist Ponyreiten angesagt. Kinder ab zwei Jahren, die hier reiten wollen, sollten ein bis zwei Erwachsene und einen Helm, und sei es nur ein Fahrradhelm, dabei haben. Geöffnet ist immer Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 17.30 Uhr. Die letzte Ausgabe ist um 16.30 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen ist Ponyreiten von 9.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr möglich (letzte Ausgabe 15.30 Uhr).

Alpaka-Wandern mit den Auen-Alpakas: Freitags von 16 bis 17.30 Uhr und sonntags von 10 bis 11.30 Uhr können Tierfreunde mit Alpakas in den Lechauen in Gersthofen wandern. Eine Anmeldung ist notwendig. Die Strecke ist etwa dreieinhalb Kilometer lang, also für ältere Schüler geeignet.

Ferienspaß bei ganz schlechtem Wetter

Im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten gibt es viel zu entdecken. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Im Museum umschauen: Ein Museumsbesuch steht meistens nicht ganz oben auf der Ferien-Wunschliste der daheim gebliebenen Schulkinder. Ein Ausflug ins Klostermühlenmuseum in Thierhaupten hat aber schon gestandene Museums-Muffel begeistert: Das Museum macht Sommerpause und ist in den Ferien immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Empfehlenswert ist auch ein Besuch im Heimatmuseum in Thierhaupten, das jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr geöffnet ist.

Extra für die Ferien: Mitmachen im Museum: Im Museum Oberschönenfeld gibt es spezielle Ferienangebote. Los geht es am Mittwoch, 6. August von 10.15 bis 14.15 Uhr mit dem „Malen wie Hundertwasser“ (sieben bis zwölf Jahre). „Alte Kinderspiele - neu entdeckt“ heißt es am Donnerstag, 7. August, von 10.15 bis 14.15 Uhr (acht bis zwölf Jahre). Um Mamorierkunst geht es am Mittwoch, 13. August, von 10.15 bis 13.15 Uhr (sieben bis zwölf Jahre). Der „kreative Kunstsommer für Kinder“ findet am Mittwoch, 3. September, von 10.30 bis 15.30 Uhr statt (acht bis 14 Jahre) und „Kräuter mit allen Sinnen genießen“ ist das Thema am Mittwoch, 10. September, von 10.15 bis 14.15 Uhr (sieben bis zwölf Jahre). Telefonische Anmeldung unter 08238/3001-0.

Beim Klettern und Bouldern in der Exus-Sporterlebniswelt in Gersthofen spielt das Wetter keine Rolle. Foto: Alice Lauria

Klettern oder Bouldern in der Halle: Für den Fall, dass der Sommer mal wieder eine Pause einlegt und der Ausflug ins Freibad ins Wasser fällt: Spannung und Bewegung gibt es für Daheimgebliebene auch unterm Dach. Verschiedene Angebote stehen beispielsweise in der Exus-Sporterlebniswelt in Gersthofen zur Auswahl. Wer Neon-Minigolfen, Fußball-Soccer und Exit-Rooms schon ausprobiert hat, kann hier den ganzen Tag an den Kletter- und Boulderwänden hoch- und runtersteigen, bis der Regen draußen eine Pause macht.