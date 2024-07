Sozialraumanalyse: Aystettens Kinder brauchen häufig Erziehungshilfe

Im Aystetter Gemeinderat stellt Günther Katheder-Göllner vom Landratsamt seine Bevölkerungsprognose und Sozialraumanalyse vor. Dabei gibt er Tipps, wie die Gemeinde dem prognostizierten Bevölkerungsrückgang entgegenwirken kann. Zudem warnt er, dass die Gemeinde ein Auge auf die Familien vor Ort haben müsse, die Hilfen zur Kindererziehung in Anspruch nehmen.

Aystettens Bevölkerung wird laut Prognose leicht zurückgehen

Insgesamt 3129 Menschen lebten am 31. Dezember 2022 in Aystetten. So viele Einwohnerinnen und Einwohner hatte die Gemeinde in ihrer Geschichte noch nie. Der Ort war in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Diese Zeiten seien vorerst allerdings vorbei, erklärt Katheder-Göllner. „Der Trend geht leicht nach unten“, fasst er die Ergebnisse seiner Prognose zusammen.

Sehr hoch sei der Bevölkerungsrückgäng in Aystetten allerdings nicht. Laut Prognose werden im Jahr 2032 noch 3061 Menschen in dem Ort leben, also nur knapp 70 weniger als aktuell. Diese Zahlen seien nicht dramatisch. Allerdings gebe es Maßnahmen, mit denen dem Trend entgegengewirkt werden könnte, sagt Katheder-Göllner.

Wenig Wohnraum bedeutet geringen Zuzug

Mit einer Ausnahme überstiegen die Todesfälle in den vergangenen 16 Jahren in Aystetten jeweils die Geburten. „Über Geburten kann es also kein Wachstum geben“, sagt der Mitarbeiter der Jugendhilfeplanung des Landratsamts. Stattdessen müsse versucht werden, Zuwachs über Zuzüge zu generieren. Ein Blick auf die Zahlen zeigt allerdings, dass sich auch die Zuzüge in Aystetten zuletzt in Grenzen hielten. Zwischen 2000 und 2023 zogen jährlich im Durchschnitt nur vier Menschen mehr zu als fort.

Erklärt werden könne der geringe Zuzug durch den mangelnden Wohnraum im Ort. „In den letzten Jahren tut sich da nicht viel“, sagt Katheder-Göllner. Lediglich neun Wohnungen wurden in Aystetten zwischen 2015 und 2022 durchschnittlich pro Jahr fertiggestellt. „Aber nur, wenn Sie Wohnraum anbieten, können Leute herziehen.“

Infrastruktur vor Ort ist wichtig für neue Einwohner

Wichtig sei zudem die Infrastruktur vor Ort. Für Familien sei es etwa entscheidend, dass es genügend Plätze in der Kinderkrippe, im Kindergarten und in der Schule gebe. Außerdem müsse darüber hinaus versucht werden, den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde einen möglichst angenehmen Lebensraum zu bieten. „So behalten sie die Gemeinde positiv in Erinnerung. Und wenn sie nach dem Studium oder der Ausbildung nach einem neuen Zuhause suchen, ziehen sie vielleicht wieder zurück nach Aystetten.“

Auch die immer älteren Menschen müssen laut Katheder-Göllner bei der Planung der Infrastruktur berücksichtigt werden. Dabei gehe es nicht nur um die Nahversorgung und Ärzte oder Apotheken. „Es stellt sich auch die Frage nach den sozialen Kontakten für diese alten Menschen“, sagt er.

Wenige jugendliche Straftäter, viele Familien mit Erziehungshilfe

Zudem befasst sich Katheder-Göllner im Rahmen seiner Sozialraumanalyse mit der Frage, wie die Menschen in Aystetten leben. Dies sei als eine Art Vorsorgeuntersuchung zu verstehen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Bei der Jugendkriminalität bestehe kein Grund zur Sorge, erkennt er dabei. Von 100 Jugendlichen wurden 4,1 junge Menschen zwischen 2020 und 2022 beschuldigt, eine Straftat begangenen zu haben. Dies seien normale Werte.

Besorgniserregender sei hingegen die Anzahl der Kinder, für die Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen werden müssen. Für 5,3 von 100 brauchte es zwischen 2020 und 2022 diese Hilfen. „Das ist ein sehr hoher Wert“, erklärt Katheder-Göllner. Zum Vergleich: Von 2017 bis 2019 waren es 3,5 von 100 Kindern, von 2014 bis 2016 1,7 und zwischen 2011 und 2013 sogar nur 1,1 von 100 Kindern. Im gesamten Landkreis liegt der Wert im aktuellen Zeitraum bei 2,9 von 100 Kindern.

Viel Erziehungshilfe in Aystetten: „Müssen wir uns Sorgen machen?“

„Dadurch stellt sich die Frage: Müssen wir uns Sorgen machen?“, sagt Katheder-Göllner. Zwar habe er Vermutungen, eine eindeutige Erklärung für den starken Anstieg gebe es allerdings nicht. Es sei daher sinnvoll, die zuständigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nach einer Einschätzung zu fragen. Möglicherweise handele es sich bei den Zahlen auch nur um einen einmaligen Anstieg. „Es kann gut sein, dass die Zahlen in der nächsten Analyse wieder sinken werden.“

Zum Abschluss seiner Analyse richtet Katheder-Göllner sich direkt an die anwesenden Gemeinderäte und Gemeinderätinnen. „Nehmen sie sich immer wieder die Zeit, gemeinsam zu überlegen, wo sie hin wollen“, sagt er. Dann werde Aystetten auch weiterhin eine liebenswerte und lebendige Gemeinde bleiben.