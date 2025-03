Neun Tipps für die Faschingsferien: Das können Familien im Augsburger Land unternehmen

Hurra, endlich Ferien! Dieses Mal beginnen sie natürlich mit zahlreichen Faschingsumzügen im Augsburger Land. Aber wenn der ganze Trubel vorbei ist, kann es auch schnell mal langweilig werden zu Hause. Hier sind ein paar Tipps gegen Rumhängen und Nichtsvorhaben in den Faschingsferien:

In der Eisarena in Königsbrunn ist Eislaufen auch in den Faschingsferien noch möglich. Foto: Kaya (Symbolbild)

Ab aufs Glatteis!

In der Eisarena in Königsbrunn geht die Saison allmählich schon wieder zu Ende. Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr können kleine und große Eisläufer hier in den Faschingsferien bei einem öffentlichen Eislauf ihre Runden drehen. Am Montag, 3. März, findet von 14 bis 16 Uhr eine Kinderdisco mit Lichteffekten und Musik statt. Kinder ab zehn Jahren dürfen samstags auch schon zur Disco für die Großen, die von 19 bis 22 Uhr stattfindet, allerdings muss eine erwachsene Begleitung dabei sein, wenn die Kids jünger als zwölf Jahre sind.

Das Titania in Neusäß wird in den Ferien für viele Familien zum Ausflugsziel. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Badespaß: Rein in die Fluten!

Wer sich auf dem gefrorenen Nass nicht so wohlfühlt, kann seine kleinen Wasserratten auch mit ins Schwimmbad nehmen. Je nach Budget bietet sich ein Besuch im Gartenhallenbad in Stadtbergen an, das in den Faschingsferien am Mittwoch von 8 bis 20 Uhr geöffnet hat, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 12.15 bis 21 Uhr und am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr (Familienkarte zwischen 11 und 15 Euro). Das Hallenbad Gersthofen ist Aschermittwoch von 8 bis 21 Uhr geöffnet, wobei hier am Nachmittag von 14 bis 16.30 Spielenachmittag für Kinder ist. Donnerstag ist das Bad von 7 bis 21 Uhr geöffnet, Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 8 bis 17 Uhr und Sonntag von 8 bis 12 Uhr. Der Eintritt kostet für Schüler 1,50 Euro, für Erwachsene 2,80 Euro. Das Erlebnisbad Titania in Neusäß hat in den Ferien täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Auf der Homepage wird darauf hingewiesen, dass es in den Ferien wegen des Andrangs auch mal zu einem Einlass-Stopp kommen kann. Der Vier-Stunden-Familientarif liegt je nach Familiengröße zwischen 29,50 Euro und 50 Euro.

Im Sheridanpark können die Kinder auf Baumstämmen herumturnen. Foto: Christoph Kölle (Archiv)

Ein Nachmittag auf dem Spielplatz

Sollte sich die Sonne blicken lassen: Besonders schonend für den Geldbeutel ist ein Nachmittag auf dem Spielplatz. Das Angebot ist groß in der Region. Ein Nachmittag lässt sich ohne Weiteres im Sheridan-Park im Augsburger Stadtteil Pfersee verbringen. Der Spielplatz ist gut von der B17-Ausfahrt Stadtbergen/Leitershofen zu erreichen und bietet reichlich Platz für Basketball, Beachvolleyball, Tischtennis, Klettern, Skaten, Schaukeln oder Roller fahren. Auf dem weitläufigen Gelände ist für jedes Alter etwas dabei.

Im Reese-Park gibt es viele verschiedene Angebote zu entdecken. Foto: Klaus Rainer Krieger

Viel Beschäftigung an der frischen Luft für große und kleine Kinder verspricht ganz in der Nähe auch der Reesepark, der sich zwischen B17, Bürgermeister-Ackermann-Straße und Sommestraße befindet. Hier gibt es unter anderem eine Skateanlage, eine Calisthenics-Anlage, Rutschen und Klettermöglichkeiten. Es empfiehlt sich auch hier, einen Roller oder Inlines mitzunehmen. Für Kindergarten- und Grundschulkinder ist sicher auch der Spielplatz an der Welserstraße in Leitershofen einen Besuch wert, oder aber der barrierefreie Spielplatz am Museum in Oberschönenfeld.

Das Cineplex in Meitingen hat mehrere Kinderfilme im Programm. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Ausruhen, Popcorn essen und Kinofilm gucken

Sollte es für einen Tag im Freien noch zu kalt sein, käme ein Kino-Besuch infrage. Das Cineplex in Königsbrunn und das in Meitingen haben am Wochenende und in der Faschingswoche mehrere Kinderfilme zur Auswahl. Disneys „Vayana 2“ oder „Mufasa, der König der Löwen“ stehen ebenso auf dem Programm wie „Die drei Fragezeichen“, „Super Charlie“ oder „Ein Mädchen namens Willow“.

Bubble-Soccer im Exus in Gersthofen. Foto: Katja Röderer (Archiv)

Spaß im Indoor-Spielplatz

Klar darf man auch einen Nachmittag im Indoor-Spielplatz verbringen, ohne Geburtstag zu feiern. Allerdings muss hier mehr Budget bereitgestellt werden als bei einem Spielplatz-Besuch. Im Exus in Gersthofen beispielsweise können große und kleine Kinder gut Minigolf im Schwarzlicht spielen, während es draußen noch kalt ist. Auch Bouldern oder Indoor-Soccer ist möglich. Einen Trampolinbereich, Klettermöglichkeiten oder ein Ninja-Parcours gibt es im Kiko-Kinderland der Spirit-Erlebniswelt in Königsbrunn.

Im Ballonmuseum in Gersthofen gibt es viel zu entdecken. Foto: Stadt Gersthofen (Archiv)

Eine Museumsführung für Kinder und eine für die Eltern

Wer seinen Kindern eine kurze Auszeit von Mama und Papa ermöglichen will, könnte im Ballonmuseum in Gersthofen richtig sein. Das Ballonmuseum bietet am Sonntag, 2. März, ab 14 Uhr eine öffentliche Kinderführung an. Zeitgleich gibt es eine Erwachsenenführung. Bei der Kinderführung handelt es sich um ein Mitmachprogramm, bei dem Kinder ab sechs Jahren die Geschichte der Ballonfahrt kennenlernen und in das museumseigene Labor gehen, um unter Aufsicht Versuche zu machen. Der Eintritt beträgt für Kinder von sechs bis 17 Jahren 1,50 Euro, für Erwachsene 3,50 Euro.

„Aladin - das Musical" ist in der Stadthalle Gersthofen zu sehen. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Ein Musical-Besuch bleibt unvergessen

„Aladin – das Musical“ ist am Sonntag, 9. März, ab 15 Uhr in der Gersthofer Stadthalle zu sehen. Es gibt noch einige Karten (etwa zwischen 22 und 24 Euro) für das Musical für Kinder ab vier Jahren. Es geht um Aladin, der die Wunderlampe entdeckt, Dschinni trifft und gegen den finsteren Zauberer Dschafar kämpft, um Prinzessin Yasmin zu retten.

Kreative Köpfe kommen im MUGS in Schwabmünchen auf ihre Kosten. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn (Symbolbild)

Kreativ sein mit Kartoffeln, Sprühfarbe und Pappmaché

Masken basteln: Im Museum MUGS in Schwabmünchen in der Holzeystraße können Leseratten ab acht Jahren am Dienstag, 4. März, von 10 bis 12 Uhr eine Maske aus Pappmaché basteln. Die Maske soll so aussehen, wie der Lieblingsheld aus dem Lieblingsbuch, und zwar genauso, wie sich die Kinder die Figur in ihrem Kopf vorgestellt haben. Der Workshop ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Anmeldung bis Samstag, 1. März, per E-Mail an museum@schwabmuenchen.de.

Kartoffeldruck: „Aus Wort mach’ Druck – Wir stempeln, was das Zeug hält“ heißt es am Donnerstag, 6. März, von 10 bis ca. 12 Uhr für Kinder ab sieben Jahren im Museum MUGS in Schwabmünchen. Gestempelt wird mit Kartoffeln auf selbst mitgebrachten Gegenständen wie Papierboxen, Einkaufbeutel oder Kissenbezüge und dergleichen. Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Anmeldung per E-Mail an museum@schwabmuenchen.de.

Sprayen mit Sprühkreide: Mit Sprühkreide wird am Samstag, 1. März, ein Buchstabenweg zwischen Museum und Bücherei in Schwabmünchen angelegt. „Aus Wort mach Weg“ heißt das Angebot des Museums in Schwabmünchen. Wer älter als sechs Jahre ist, kann mitmachen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung verschoben. Sie ist kostenlos, Spenden werden aber gerne angenommen. Anmeldung per E-Mail an museum@schwabmuenchen.de.

Bei der Medizinischen Kinderakademie erfahren die Studenten von morgen viel Neues. Foto: Ulrich Wirth (Archiv)

Mediziner von morgen im Hörsaal der Uniklinik

Der Bunte Kreis und die Uniklinik Augsburg bieten am Donnerstag, 6. März, jeweils von 9 bis 11 Uhr in der Stenglinstraße 2 die Medizinische Kinderakademie „Dr. Kiebitz“ an. Kinder von acht bis zwölf Jahren erfahren von Dr. Gerstlauer mehr über die Reise der Luft im Körper. Dr. Schimmel erforscht das Gehirn als Kommandozentrale. Anmeldung bis 4. März, 12 Uhr, über das Augsburger Ferienprogramm Tschamp, E-Mail: tschamp@augsburg.de, Telefon 0821/324 2958.