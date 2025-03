Kunststoffbahn und mehr: Spatenstich für Mehrgenerationenplatz in Altenmünster

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass der Gemeinderat Altenmünster sich das erste Mal mit dem Wunsch des örtlichen Jugendrates nach einem Treffpunkt für Jugendliche beschäftigt hat. Es folgten intensive Planungen, der vorgesehene Standort wurde gewechselt, und aus dem Jugendtreff wurde nach und nach ein generationenübergreifendes und interkommunales Projekt, das nun endlich Gestalt annimmt: Auf knapp 4000 Quadratmetern zwischen Schule und Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand soll noch in diesem Jahr ein barrierefrei zugänglicher Jugend- und Mehrgenerationenplatz entstehen. Eine Besonderheit gibt es.

