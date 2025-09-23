Junge Adelsriederinnen spenden für den guten Zweck

Über steigende Einlagen berichtet haben die Vorstandsmitglieder des Sozialfonds Adelsried anlässlich der Jahreshauptversammlung. Damit sei man weiterhin in der glücklichen Situation, dass sich in Adelsried und Kruichen die materielle Not in Grenzen halte, sagte die Vorsitzende Monika Kopp. Zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Michael Raschke freute sie sich bei diesem Treffen zudem über eine überraschende Spende.

Beim Weihnachtsmarkt Tassen gesammelt

Mona Martin, Paula Utz, Lucie Dörfler, Philippa El Husseini und Emmi Kohlbacher waren zu Jahresende 2024 beim örtlichen Weihnachtsmarkt fleißig gewesen. Sie sammelten herrenlose Tassen und konnten so 170 Euro Pfand einnehmen. Den Betrag überreichten die wohltätigen jungen Frauen nun während der Sitzung des Sozialfonds.

Der Adelsrieder Sozialfonds ist ein Zusammenschluss der örtlichen Vereine und Gruppierungen, der den Menschen vor Ort die Möglichkeit gibt, regional für mildtätige Zwecke zu spenden und damit direkt in der Heimat zu helfen.

Für ihre Spendenbereitschaft dankten die Vorsitzenden ausdrücklich jenen Adelsriedern, die beispielsweise im Rahmen von Geburtstagen oder Hochzeitsjubiläen den Fonds als Spendenempfänger auswählen. Kopp führte aus: „Wir wollen es alle nicht hoffen, aber allein die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr zeigt, wie schnell plötzlich immense Summen nötig werden können. Wir tun also gut daran, den Fonds zu pflegen.“

Die einwandfreie finanzielle Situation des Sozialfonds wurde im Detail von Schatzmeister Franz Straßer dargelegt. Ihm sowie den beiden Vorsitzenden bescheinigten die Rechnungsprüfer Hannelore Zirch und Ludwig Lenzgeiger ein einwandfreies Finanzgebaren. Die Versammlung entlastete die Führungsriege. (Ludwig Lenzgeiger)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!