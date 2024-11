Zwei Schwarzgurte für Horgauer Allkämpfer

Eine besondere Prüfung stand bei der Allkampf-Jitsu Abteilung des FC Horgau an. Gleich sechs Sportlerinnen und Sportler stellten sich der Herausforderung zur DAN-Prüfung. Für vier Prüflinge ging es darum den Meistergrad zu erreichen. Außerdem wollte Paul Langer den II. Schwarzgurt und Michael Gewitsch den III. Schwarzgurt erlangen.

Nach über einem Jahr intensiver Vorbereitung mit mehreren Trainingseinheiten pro Woche und zusätzlichem Konditionstraining, wollten es die sechs Allkämpfer wissen. Hoch motiviert traten sie vor das Prüferkomitee bestehend aus Thomas Haumüller, Michael Schwindel, Peter Hauschke, Thomas Gewitsch und Richard Schönherr .Schnell war klar, dass sich das Training ausgezahlt hatte. In über drei Stunden zeigten alle DAN-Prüflinge eine herausragende Leistung, die Prüfer, wie Zuschauer begeisterte.

Neben dem anspruchsvollen Technikprogramm aus verschiedensten Selbstverteidigungssituationen, brachten speziell die unterschiedlichen Freikämpfe, gegen mehrere Angreifer, die Prüflinge an ihre körperlichen Grenzen. Ebenso wurden die Bruchtests, die Nothilfe und der Theorieteil mit Bravour gemeistert .So war es am Ende wenig überraschend, dass die Prüfer von der gezeigten Leistung beeindruckt waren und den stolzen Allkämpfern die Urkunde zum jeweiligen Meistergrad überreichen durften. (AZ)

Prüflinge: Zum Gelbgurt: Anton Rametseder, Selina Schuldeis, Jonathan Strobl, Zum Orangegurt: Jonas Willy, Zum I. DAN: Pierre Dierheimer, Rebecca Müller-Zurlinden, Klaus Schlickenrieder, Robert Strauß, Zum II. DAN: Paul Langer, Zum III. DAN: Michael Gewitsch.