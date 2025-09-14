Aystetten geht in Unterzahl am Schluss unter

Schwabmünchen ist kein gutes Pflaster für den SV Cosmos Aystetten. Bereits im vergangenen Jahr ging die Truppe aus den westlichen Wäldern an der Singold mit 0:5 baden. Mit demselben Ergebnis endete das Landesliga-Landkreisderby auch dieses Mal. Doch die Gäste ärgerten den nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter trotz einer frühen Ampelkarte ganz gewaltig und gingen erst in den Schlussminuten in Unterzahl unter. Bis zum 0:3 in der 82. Minute konnte der nach wie vor ungeschlagene TSV Schwabmünchen seine dominierende Stellung in der Liga nicht wirklich unter Beweis stellen.

