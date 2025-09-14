Icon Menü
Aystetten verliert in Schwabmünchen 0:5

Fußball-Landesliga

Aystetten geht in Unterzahl am Schluss unter

Trotz einer frühen Ampelkarte kann der SV Cosmos Aystetten den Spitzenreiter TSV Schwabmünchen lange nerven.
Von Oliver Reiser
    • |
    • |
    • |
    Lange Zeit wehrten sich Maximilian Heckel, Raphael Marksteiner und Torhüter Arthur Mayer vom SV Cosmos Aystetten selbst in Unterzahl erfolgreich gegen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen.
    Lange Zeit wehrten sich Maximilian Heckel, Raphael Marksteiner und Torhüter Arthur Mayer vom SV Cosmos Aystetten selbst in Unterzahl erfolgreich gegen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen. Foto: Oliver Reiser

    Schwabmünchen ist kein gutes Pflaster für den SV Cosmos Aystetten. Bereits im vergangenen Jahr ging die Truppe aus den westlichen Wäldern an der Singold mit 0:5 baden. Mit demselben Ergebnis endete das Landesliga-Landkreisderby auch dieses Mal. Doch die Gäste ärgerten den nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter trotz einer frühen Ampelkarte ganz gewaltig und gingen erst in den Schlussminuten in Unterzahl unter. Bis zum 0:3 in der 82. Minute konnte der nach wie vor ungeschlagene TSV Schwabmünchen seine dominierende Stellung in der Liga nicht wirklich unter Beweis stellen.

