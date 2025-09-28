Icon Menü
Landesliga: Bitterer Nachmittag für Cosmos Aystetten

Fußball-Landesliga

Drei Elfmeter und Gelb-Rot: Bitterer Nachmittag für Aystetten

In Illertissen hält Aystetten das Spiel lange offen, verliert aber mit 1:4 und sieht wieder einmal Gelb-Rot. Fehlende Fairness bemängelt der Trainer aber nicht.
Von Piet Bosse
    Elija Hanrieder und der SV Cosmos Aystetten waren in Illertissen unterlegen.
    Elija Hanrieder und der SV Cosmos Aystetten waren in Illertissen unterlegen. Foto: Oliver Reiser

    „Es war ein gebrauchter Tag für uns“, sagte der spürbar geplättete Thomas Hanselka nach dem Spiel seines SV Cosmos Aystetten bei der Zweitvertretung des FV Illertissen am Sonntagnachmittag. Die Cosmonauten hatten soeben mit 1:4 in Illertissen verloren, aber bis zur 70. Minute das Spiel offen gehalten. Das war eine von zwei positiven Dingen, die Hanselka hervorheben konnte.

