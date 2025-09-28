Drei Elfmeter und Gelb-Rot: Bitterer Nachmittag für Aystetten

„Es war ein gebrauchter Tag für uns“, sagte der spürbar geplättete Thomas Hanselka nach dem Spiel seines SV Cosmos Aystetten bei der Zweitvertretung des FV Illertissen am Sonntagnachmittag. Die Cosmonauten hatten soeben mit 1:4 in Illertissen verloren, aber bis zur 70. Minute das Spiel offen gehalten. Das war eine von zwei positiven Dingen, die Hanselka hervorheben konnte.
Fußball-Landesliga
