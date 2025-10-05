Aystetten verliert erst in der Nachspielzeit

Noch lange nach dem Schlusspfiff saßen Trainer Thomas Hanselka, sein Co Maximilian Berger und Sportdirektor Zlatko Mijailovic mit versteinerten Mienen im Auswechselhäuschen. Vergeblich suchten sie nach Worten, die bittere und unglückliche 1:3-Heimniederlage des SV Cosmos Aystetten gegen den 1. FC Sonthofen zu analysieren. Nach 90 Minuten hatte es noch so ausgesehen, als würden die ab der zehnten Minute in Unterzahl spielenden Cosmonauten einen 1:0-Vorsprung aus Minute neun mit leidenschaftlichem Kampf gegen einfallslose Gäste ins Ziel bringen. Doch dann schlug das Schicksal gnadenlos zu und der Ball noch dreimal im Aystetter Kasten ein.

