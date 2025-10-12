Cosmos Aystetten sieht schon wieder Rot

Äußerst ersatzgeschwächt und mit wenig Hoffnung im Herzen traten die Landesliga-Fußballer des SV Cosmos Aystetten ihre letzte Busfahrt in diesem zum FSV Pfaffenhofen an der Ilm an. Der Tabellendritte hatte zuletzt sieben Siege in Folge gefeiert. Doch unverhofft kommt oft. Mit einem 3:3-Unentschieden stoppten die Cosmonauten dieser Serie und bremsten ihrerseits nach zwei Niederlagen den freien Fall in die Abstiegsregionen. Die Serie der Platzverweise hielt allerdings weiter an.

Kopfballtreffer stellt Spielverlauf auf den Kopf

Dementsprechend forsch fingen die Hausherren an und hatten schon nach 30 Sekunden den ersten Torschuss durch Stefan Liebler. In der 5. Minute schoss Liebler einen Freistoß aus 18 Metern drüber. Doch danach fingen sich die Gäste und hielten dagegen. Auch kamen die Aystetter mit dem tiefen Geläuf besser zurecht als die Heimelf. Ab der 10. Minute spielten sie Torchancen im Minutentakt heraus. Doch weder Kevin Makowski (10.), Sebastian Kempf (11.) noch Raphael Marksteiner, dessen Volleyschuss irgendwie auf der Linie geklärt wurde (14.), konnten die Möglichkeiten nutzen. So ging es weiter bis zur 27. Minute. Da konnten sich Pfaffenhofen einmal befreien und bekam eine Ecke zugesprochen. Michael Senger flankte genau auf den Kopf des Hünen Gabriel Hasenbichler, so dass dieser nur noch einnicken musste. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt.

Doch die Cosmonauten waren keinesfalls geschockt. Im Gegenteil, sie griffen weiter an. In der 31. Minute sahen viele den Ball schon im Tor nach einem guten Kopfball von Kevin Makowski, doch der Torwart holte ihn noch artistisch von der Linie. In der 39. Minute lief ein guter Konter über Makowski zu Arlind Qarri, dieser stieß mit dem Torwart zusammen, war aber für den guten Schiedsrichter zu wenig für einen Elfer. Aystetten schnürten die Platzherren in ihrer Hälfte ein und hatte viele Ecken. Kurz vor der Pause wurde man belohnt. Den Ausgleich erkämpfte sich Marcel Burda im Strafraum und schloss gekonnt ab (42.). Eine Minute später erzielte er die Führung nach einem schönen Spielzug über Makowski. Wieder nach einer Ecke erzielte Kevin Makowski im dritten Nachschuss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar das 3:1. Einen einzigen Konter musste Daniel Mrozek mit dem Fuß abwehren (45.). Ansonsten kam nichts von der Heimelf.

Rote Karte nach reflexartigem Handspiel

In der zweiten Halbzeit war Aystetten geistig noch nicht anwesend, als Gabriel Hasenbichler den Anschlusstreffer markierte. Pfaffenhofen drückte und die Gäste verteidigten tapfer und ließen wenig zu. In der 74. Minute passierte dann dies, was zurzeit in jedem Spiel passiert. Der SV Cosmos Aystetten erhielt eine Rote Karte. Diesmal traf es Kapitän Maximilian Heckel, der einen Lupfer von Luka Brudtloff über den Torwart reflexartig mit der Hand über die Latte gelenkt hatte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Senger zum 3:3. In Unterzahl ging bei den Gästen nach vorne nichts mehr. Bis zur 90. Minute konnten sie die Hausherren vom Tor weghalten, doch in der achtminütigen Nachspielzeit musste Daniel Mrozek einige brenzlige Situationen vor seinem Tor entschärfen. Mit Glück und Geschick und letzter Kraft brachten die Cosmonauten das Remis über die Zeit. „Auf Grund der ersten Halbzeit ein verdientes Unentschieden“, bilanzierte Trainer Thomas Hanselka. (mb)