Cosmos Aystetten kassiert Nackenschläge ohne Ende

Null Punkte, sechs Gegentore, zwei weitere Verletzungen - beim Fußball-Landesligisten SV Cosmos Aystetten reißen derzeit die Hiobsbotschaften nicht ab. Nach der 3:6-Heimniederlage in einem erneut spektakulären Match gegen den bis dato punktgleichen SV Manching tanzen die Blau-Weißen auf dem Strich, der in der Tabelle die Trennlinie zwischen Klassenerhalt und Relegation gegen den Abstieg bildet.

Torhüter muss mit Platzwunde ausscheiden

Den ersten Nackenschlag gab es bereits vor dem Spiel, als sich Torhüter Daniel Mrozek mit Magen-/Darm-Problemen abmelden musste. Glücklicherweise befand sich Niklas Frank, der beruflich gerade in Prag zugange ist, auf Heimaturlaub. Sein Einsatz war allerdings nach einer Halbzeit beendet, da sich unmittelbar vor dem Pausenpfiff nach einem Zusammenprall eine Platzwunde am Kopf zuzog und in der Kabine bleiben musste. Für ihn trat mit Hardy Noack ein Feldspieler zwischen die Pfosten, der erst in der 24. Minute eingewechselt wurde, nachdem sich Luigi Iovane bei einem Sprintduell einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Obwohl neben Mrozek mit Fabian Krug und Pascal Mader (verletzt) sowie den Rot-gesperrten Maximilian Heckel und Arthur Mayer weitere Stammkräfte fehlten, kam der SV Cosmos zunächst gut ins Spiel. Nach einer Ecke köpfte Dominik Isufi knapp vorbei (5.). Ebenfalls nach einer Ecke kamen die Gäste zum 0:1. Nach einer unübersichtlichen Situation netzte Dzenis Seferovic ein (10.). Den Ausgleich hatte Kevin Makowski auf dem Fuß. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Manchings Schlussmann, den Marcel Burda abgefangen hatte, stand er nach dessen Querpass völlig frei vor dem Tor, schoss aber den heranfliegenden Verteidiger an. Auch der verletzte Kapitän Fabian Krug konnte es nicht fassen: „Eine dieser beiden Chancen hätte man machen müssen, sonst wird es mit dieser Notbesetzung ganz schwer.“ Kaum hatte er ausgesprochen, traf Sebastian Graßl zum 0:2 (40.). Aystetten steckte nicht auf und nutzte die gewährten Freiräume nur zwei Minuten später zum Anschlusstreffer. Den tollen Steckpass von Philipp Zott veredelte Sebastian Kempf zum 2:1. Der Ausgleich wäre fällig gewesen, doch der Unparteiische versagte den Cosmonauten nach einem Foul an Arlind Qarri einen Elfmeter (44.).

Icon vergrößern Vier Tore musste Hardy Noack, der eigentlich ein Feldspieler ist, als Interimstorhüter des SV Cosmos Aystetten hinnehmen. Rechts am Boden Arlind Quarri. Foto: Oliver Reiser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vier Tore musste Hardy Noack, der eigentlich ein Feldspieler ist, als Interimstorhüter des SV Cosmos Aystetten hinnehmen. Rechts am Boden Arlind Quarri. Foto: Oliver Reiser

Zwei Treffer innerhalb von zwei Minuten

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff wurde es dann spektakulär. Innerhalb von zwei Minuten war nämlich das Spiel gedreht. Gegen die im Tiefschlaf befindliche Manchinger Abwehr nutzten Marcel Burda (46.) und Dejan Durasinovic (48.) die perfekten Vorlagen von Raphael Marksteiner und Dominik Isufi und stellten auf 3:2. Die Gäste wachten nun auf. Interims-Torhüter Hardy Noack konnte nach einem Rückpass von Marksteiner mit einer Monstergrätsche noch den Ausgleich verhindern (62.), kam jedoch in der 65. Minute zu spät, als Fabian Neumayer zum 3:3 traf. „Köpfe hoch! Nicht aufgeben!“, forderte Kapitän Marcel Burda seine Mitspieler auf. Aber nachdem Durasinov und Makowski Konterchancen nicht nutzen konnten, nahm das Schicksal seinen Lauf. Nach den Nackenschlägen ohne Ende war auch der Akku leer. Rainer Meisinger traf zweimal aus der Distanz (71. und 83.), den deprimierenden 3:6-Endstand besorgte Arlind Qarri mit einem Eigentor (89.). Damit hatten sich endgültig alle Fußball-Götter gegen den SV Cosmos verschworen. Wenigstens konnte man nach zuletzt zweier Roten Karten diesmal das Spiel mit elf Mann zu Ende bringen.

SV Cosmos Aystetten: Frank (46. Mijailovic) - Iovane (22. Noack), Marksteiner, Schwab (85. Kaya), Isufi - Qarri, Durasinovic, Toth, Kempf (89. Isek) - Buda, Makowski. - Tore: 0:1 Seferovic (10.), 0:2 Graßl (41.), 1:2 Kempf (43.), 2:2 Burda (46.), 3:2 Durašinović (48.), 3:3 Neumayer (66.), 3:4 Meisinger (72.), 3:5 Meisinger (83.), 3:6 Qarri (89./Eigentor). - Schiedsrichter: Kraljic (Wörnsmühl). - Zuschauer: 150.