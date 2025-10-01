Anspruchsvolle Aufgabe für die Kangaroos

Nach dem Auftaktsieg letzten Samstag gegen Frankfurt war die Stimmung gut in Leitershofen und Stadtbergen. Und auch wenn die Skyliners bereits ein sehr guter Gegner waren, warten am Wochenende sicherlich noch einmal größere Kaliber auf die Kangaroos. Bereits am zweiten Wochenende der neuen Saison wartet auf die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen ein Doppelspieltag. Am Tag der Deutschen Einheit (Freitag) gastiert man bei den Ahorn Camp Baskets Speyer (Spielbeginn 18 Uhr), am Sonntagnachmittag geht es dann zu Hause gegen die Dresden Titans (16.30 Uhr Sporthalle Stadtbergen). Beide Gegner stellen die Kangaroos vor anspruchsvolle Aufgaben.

Die Gegner der Kangaroos wollen eine gute Rolle spielen

Die Baskets aus Speyer starteten mit einem fulminanten 112:98 Sieg in Oberhaching in die neue Saison, trafen dabei 15 Mal von jenseits der Dreipunktelinie. Die Klasse des Baskets erkannte man auch schon im letzten Jahr, als man als einziger Südligist das Play-Off Viertelfinale erreichte. Nicht wenige Experten ernennen Speyer daher auch zum Titelfavoriten Nummer eins in der Süd-Staffel. Die Kangaroos gewannen seit dem Aufstieg vor drei Jahren noch nie auswärts beim freitäglichen Konkurrenten, diese Serie würde man aber natürlich gerne beenden.

Mit den Dresden Titans wartet dann am Sonntag ein weiterer Hochkaräter auf die Leitershofer. Der PRO-A Absteiger aus Sachsen musste nicht aus sportlichen Gründen den Gang nach unten antreten, sondern zog freiwillig zurück und möchte sich eine Klasse tiefer wieder wirtschaftlich konsolidieren. Dadurch rückten die Köln Rhein Stars per Wildcard nach oben. Die neue Ausrichtung an der Elbe wird gemanagt von einem in Augsburg bekannten Gesicht, Geschäftsführer Nils Ruttmann war viele Jahre lang beim TV Augsburg aktiv, bevor er nach Bremerhaven wechselte. Nach einigen Jahren in der PRO A kann man bei den Titans trotzdem auf gewachsene Strukturen bauen, welche sich die meisten PRO B-Ligisten erst einmal mühevoll aufbauen müssen.

Die Spiele der Kangaroos werden nun woanders übertragen

Und wenn die sofortige Rückkehr in die PRO A vielleicht nicht das primäre Ziel des Teams von Trainer Valentino Lott ist, wird Dresden sportlich eine gute Rolle spielen. Bei der knappen 60:67 Heimneiderlage vorige Woche gegen Fellbach, einen anderen Favoriten in der Liga, war er aber noch nicht mit an Bord. Ergänzt wird das Team durch einige hoffnungsvolle Nachwuchstalente. Leitershofens Cheftrainer Emanuel Richter sieht dem Wochenende mit Spannung entgegen: „Trotz unserer verletzungsbedingten Ausfälle und dem intensiven Wochenende mit zwei Spielen in drei Tagen gehen wir mit voller Energie an diese Aufgaben. Mit Speyer und Dresden treffen wir auf zwei echte Titelanwärter sehr früh in der Saison. Unser Fokus liegt aber auf uns selbst. Wir wollen uns von Match zu Match steigern, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Seit drei Jahren warten wir auf den Sieg in Speyer, das würden wir gerne beenden. Und am Sonntag vor unseren eigenen Fans wollen wir natürlich auch einen Sieg feiern“, so Richter.

Beide Spiele werden auch im Livestream übertragen. Allerdings nicht mehr auf dem YouTube Kanal der Kangaroos, sondern auf sporteurope.tv. Dies ist eine Vorgabe der Liga, welche künftig eine einheitliche Linie für alle Vereine vorgibt. (asan)