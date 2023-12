Bruderduell im Schwarzwald

Basketballer Nicolas Lagerman trifft mit der BG Leitershofen/Stadtbergen in Schwenningen auf seinen Bruder

Zum vorletzten Auswärtsspiel im Kalenderjahr 2023 reist die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga am Sonntagnachmittag in den Schwarzwald. Die Kangaroos sind dann zu Gast bei den Black Forest Panthers in Schwenningen (Spielbeginn 17 Uhr/Sporthalle am Deutenberg/Livestream auf Sport Deutschland TV).

Für die BG geht es darum, mit einem Sieg den aktuellen Play-Off Platz in der Tabelle zu verteidigen, aber natürlich will man auch wieder einmal aus der Fremde etwas nach Hause mitnehmen. Der bisher einzige Auswärtssieg der BG datiert vom ersten Spieltag in Fellbach, dieser ist also bereits über zwei Monate alt. Nun möchte man das Glück wieder auf seine Seite ziehen. Von der Tabellensituation scheint die Aufgabe leichter als die letzten Partien auf fremdem Terrain, als man den Spitzenteams aus Ulm und Ludwigsburg nur knapp und auch sehr unglücklich unterlegen war. Denn die Black Forest Panthers zieren aktuell zusammen mit Ehingen das Ende im Klassement.

BG-General Manager Wayne Chico Pittman: „Das darf aber gar nicht erst in die Köpfe rein, denn alle wissen, dass es in der Liga zumindest ab Platz fünf kaum Qualitätsunterschiede gibt, und dass jeder jeden jede Woche schlagen kann. Ein Sieg würde uns aber unbeschwerter in das nächste Heimspiel gegen Spitzenreiter Rhöndorf gehen lassen, das ist klar“, hofft Pittman auf volle Konzentration von der ersten Sekunde an.

Im Schwarzwald ist man mit dem Abschneiden der eigenen Mannschaft bisher sicherlich nicht zufrieden. Der PRO A-Absteiger ging mit weit ambitionierteren Zielen in die Spielrunde. Das Team von Trainer Marti Zamora, letztes Jahr noch in Hanau an der Seitenlinie, spielte in den meisten Partien gefällig und schnupperte oft am Sieg. Am Ende reichte es aber nur zu Siegen in Breitengüssbach und gegen Ludwigsburg, dieser Erfolg gegen den Tabellendritten deutete aber das Potential der Mannschaft an. Bei den anderen Partien standen am Ende oftmals sehr knappe Niederlagen zu Buche.

Topscorer bei Schwenningen ist Alexander Lagermann (14,7 Punkte), der am Sonntag auf Seiten der Stadtberger im direkten Duell auf seinen zwei Jahre älteren Bruder Nico trifft. Ebenfalls zweistellig scoren der isländische Aufbauspieler Agust Godi Kjartansson (19) und der US-Amerikaner Luke Lawson (23), der Ex-Ulmer Thomas Gaus (21) und Jeremia Agyepong (22), der im Sommer vom FC Bayern kam. Unter den Körben baut man auf die Dienste von Daniel Mayr (28), der mit 2,18 Metern der größte Spieler der Liga ist, sowie auf Christian Okolie (23/206). Beide Akteure waren auch schon in höheren Ligen aktiv.

Auf Seiten der Kangaroos reist man mit der vermeintlich besten Formation in den Süden. Heimspiele in Stadtbergen bestreitet an diesem Wochenende gar keine Kangaroos-Mannschaft, insgesamt 11 Teams sind auswärts unterwegs. (asan)