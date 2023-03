Der sechste Mann kommt von der Tribüne

Plus Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen beißen sich in einem spektakulären Spiel gegen den Tabellenvierten BBC Coburg im Endspurt durch.

Eine Katze – so sagt man – hat sieben Leben. Wie viele Leben ein Känguruh hat, ist bisher nicht genau definiert. Die Kangaroos genannten Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen sind in einem spektakulären Spiel gegen den Tabellenvierten BBC Coburg am Samstagabend einige Male wieder aufgestanden. Nach hoch spannenden und dramatischen 40 Minuten stand am Ende ein 92:88-Sieg auf der Anzeigetafel. Damit darf die Truppe von Trainer Emanuel Richter weiter von den Playoffs in der 2. Bundesliga Pro B träumen.

Zuschauertribüne wie eine tosende Gewitterwand

Eines ist auch klar. Die Kangaroos haben bei ihren Heimspielen einen sechsten Mann auf dem Feld. Wieder einmal hat das Publikum ihre Lieblinge zu einem außergewöhnlichen Endspurt getragen. Knapp vier Minuten vor Schluss schienen die Playoff-Träume noch Schäume, denn die abgezockten Gäste führten mit 80:74. Was dann kam, riss die zahlreichen Zuschauer endgültig von den Sitzen. Lucas Mayer stellte mit sechs Punkten in Folge auf 80:80. Wie eine tosende Gewitterwand baute sich anschließend die Unterstützung durch die fast 900 Zuschauenden hinter den Kangaroos auf, die sich selbst von einem nochmaligen 82:83-Rückstand nicht mehr aus der Bahn bringen ließen und am Ende wahre Jubelstürme auslösten. „Es war vielleicht das beste Spiel, das wir gegen einen Topgegner bisher absolviert haben. Unsere Fans haben aber auch nochmals alles getoppt“, strahlte Lucas Mayer. „Es macht riesigen Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen. Wir konnten uns auf dem Feld nur noch mit Zeichen verständigen, so laut war es.“

Scharfschütze Stjepan Topalovic (am Ball) zeigte beim 92:88-Sieg der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen gegen den Tabellenvierten BBC Coburg sein bisher bestes Spiel im Trikot der Kangaroos. Links Teathloach Pal. Foto: Marcus Merk

Dabei hatte es überhaupt nicht gut begonnen. Ohne die verletzten Max Uhlich, Nico Lagerman und Bastian März lagen die Hausherren nach fünf Minuten 15:23 zurück. Nach dem ersten Viertel lagen die Kangaroos 22:28 im Hintertreffen, weil vor allem die BBL-Spieler von Brose Bamberg, Leon Bulic und Tyreese Blunt, für Furore unter dem Korb sorgten. Für den Umschwung sorgte Stjepan Topalovic. Der BG-Scharfschütze brachte die Hausherren zu Beginn des zweiten Spielabschnitts mit elf Punkten in fünf Minuten fast im Alleingang in Führung (37:32). Am Ende hatte der 24-Jährige bei 24 Punkten sensationelle sechs Dreier bei zehn Versuchen auf dem Statistikbogen. „Wandertag in Coburg“, skandierte Hallensprecher Manuel Massoumi, der ebenfalls zu dieser gigantischen Stimmung beitrug, nachdem den Gästen mehrere Schrittfehler unterliefen. Trotzdem schmolz die Fünf-Punkte-Führung zur Pause wieder auf 45:44.

Stjepan Topalovic erzielt sechs Dreier bei zehn Versuchen

In der Pause hoben nicht nur die Cheerleader des TSV Diedorf das Coburger Maskottchen und etliche jungen Zuschauenden in die Luft, auch Stjepan Topalovic hob zu seiner bisher besten Leistung im Trikot der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen ab und hielt die Gäste mit elf Punkten in sieben Minuten auf Distanz.

68:64 führte die BG vor dem letzten Viertel. Startete aber dann denkbar schlecht, kassierte in zwei Minuten sechs zumeist unnötige Fouls, im Angriff fehlte fortan das Wurfglück. Coburg konterte eiskalt, zog bis zur 36. Minute auf 80:74 davon, die Partie stand auf Messers Schneide. Trainer Emanuel Richter nahm darauf hin eine Auszeit und stellte auf Zonenverteidigung um. Eine wirksame Maßnahme. Mit sechs Punkten in Folge glich Lucas Mayer, mit 26 Punkten der beste Werfer, wieder aus (80:80). Der Rest ist bekannt. Am Ende konnten die Kangaroos, die gekämpft hatten wie die Löwen, gemeinsam mit ihren Fans feiern.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Marco Hack Vazquez, Mario Hack Vazquez (5). Pal (15), Topalovic (24), Mayer (26), Limmer, Londene (9), Westermeir (9), Martin (4), Tomic.

Ein jugendlicher Fan durfte anlässölich seines Geburtstags mit den Kangaroos einlaufen und hatte sich mit Lucas Mayer den Man of the match ausgesucht. Foto: Marcus Merk

Man of the match: Lukas Mayer

Ein jugendlicher Fan, der als Geschenk zu seinem 10. Geburtstag mit dem Team einlaufen durfte, bewies hier schon vor der Partie ein gutes Gespür, denn er wählte Lucas Mayer als seinen persönlichen Einlaufpartner aus. In den Statistiken waren der 23-jährige BG-Guard, Stjepan Topalovic und Teathloach Pal bei den Effizienzwerten gleichauf. Die Trophäe sicherte sich dann doch Lukas Mayer Dank seines überzeugenden Auftrittes in den letzten drei Minuten. 26 Punkte, sieben Assists, sechs Rebounds, eine beeindruckende Bilanz.

Das Maskottchen des BBC Coburg, ein Löwe, wunderte sich, dass die Kangaroos kämpften wie die Löwen. Foto: Marcus Merk

Stimmen zum Spiel: "Eine Wahnsinnspartie!"

Emanuel Richter (BG-Headcoach): Ein Wahnsinnsspiel meines Teams. Jeder Akteur hatte einen entscheidenden Anteil am Sieg. Ich möchte da zum Beispiel Mario Hack Vazquez erwähnen, der Carrasco sensationell verteidigt hat. Coburg ist ein absolutes Topteam, vor allem Bulic haben wir nur schwer in den Griff bekommen.

Martin Jankov (BG-Co-Trainer): Wir haben sehr viel Videoanalyse diese Woche gemacht und hatten die Zonenverteidigung schon im Programm, haben da eine kleine Schwäche bei Coburg entdeckt. Man muss dann den richtigen Zeitpunkt für eine solche taktische Maßnahme finden. Das ist uns glaube ich gelungen.

Wayne Chico Pittmann (BG-Generalmanager): Ja, es stimmt, ich habe mit Lukas kurz in der letzten Auszeit gesprochen. Er schien mir etwas unglücklich. Ich habe gesagt, denke an das beste Spiel, das du in deinem Leben machen möchtest und geh raus. Dann hat er gegrinst und das Spiel entschieden.

Andreas Moser (Kangaroos-Geschäftsführer): Kaum zu glauben, da verlieren wir in Coburg in letzter Sekunde 89:91 und gewinnen heute in einem ähnlichen Match 92:88. Es war ein unglaublicher Abend zweier herausragender Teams. (mit asan)