Diedorfs Basketballer nicht zu stoppen

In der Bezirksoberliga trafen die Korbjäger auf den noch sieglosen Tabellennachzügler aus Haunstetten. Von Beginn an entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen vergebenen Korbwürfen. Beiden Teams merkte man die Wichtigkeit deutlich an. Bis zur Pause konnte sich kein Team entscheidend absetzten (31:31). Erst im letzten Viertel konnten die Schwarz-Gelben mit einigen gelungenen „Dreiern“ sich einen kleinen Vorsprung herauswerfen. Vor allem Centerspieler Tobias Högg glänzte dabei. Letztlich zitterte man sich zu einem knappen 70:62 Heimerfolg. „Diese beiden Punkte waren heute enorm wichtig“, bilanzierte das sichtlich erleichterte Trainerduo Carina und Miriam Unger nach der Partie. Damit bleiben die Schmuttertaler mit vier Siegen aus 11 Partien weiter knapp über den Abstiegsplätzen.

Diedorf: Högg (18 Punkte), Hölz (15), Kleisli P. (10), Denk (8), Martini (5) Mini Ocotero (3), Kleisli S. (3), Schertz (3), Heynck (3), Schild (2) und Hoffmann.

Weitere Diedrofer Teams feiern Siege

Einen knappen 48:44 (23:28) Heimerfolg errang das zweite Herrenteam gegen die vierte Garnitur des TV Augsburg. In einer hartumkämpften Partie waren Justin Schertz (21) Noah Heinrich und Sam Polte (jeweils 9) die erfolgreichsten Scorer. Ebenfalls siegreich war die B-Jugend der Diedorfer mit einem 71:61 Heimerfolg gegen den TSV Schwaben Augsburg. Gegen den gleichen Gegner gewann die C-Jugend ebenfalls in der Schmuttertalhalle mit 74:61 (28:30) Zählern. Vincent Piersig ragte mit 36 Zählern dabei heraus.

Am kommenden Wochenende treten die beiden Herrenteams des TSV wieder in Aktion: Am Samstag erwartet die „Zweite“ um 17:30 Uhr den TSV Aichach. Am Sonntag empfängt das erste Herrenteam den Tabellenführer aus Sonthofen um 17 Uhr. (sfn)