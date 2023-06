Ein Publikumsliebling nimmt Abschied

Teathloach Pal hat sich mit herausragenden Leistungen im Trikot der Kangaroos für höhere Aufgaben qualifiziert. Wer die Gegner der BG Leitershofen/Stadtbergen sein werden.

Bei den Basketballern der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen laufen die Vorbereitungen auf die zweite Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B auf Hochtouren. Inzwischen wurde den Kangaroos vom Liga Büro in Köln die Lizenz unter Auflagen erteilt. „Diesen Status haben aktuell 22 der 28 PRO-B Ligisten. Hier gilt es, bis Mitte Juli noch einige Unterlagen nachzuliefern, das sind für uns aber nur Formalitäten“, so Geschäftsführer Andreas Moser.

Ligen-Einteilung steht fest

Demzufolge steht auch die Ligen Einteilung bereits fest: In der Saison 2023/2024 wir die PRO B in ihrer Sollstärke von 14 Teams in der Süd-Gruppe durchgeführt. Aus der letzten Saison sind Aufsteiger EPG Baskets Koblenz, die insolventen Hanau White Wings sowie die Wizards Karlsruhe, welche ihre Mannschaft trotz der sportlichen Qualifikation in die Regionalliga zurückgezogen haben, nicht mehr dabei.

Die beiden Aufsteiger sind der TSV Breitengüssbach sowie die SV Fellbach Flashers aus Stuttgart, dazu kommen Absteiger wiha Panthers Schwenningen sowie die aus der Nord-Gruppe umplatzierten Dragons Rhöndorf. Die Reise dorthin nach Bonn wird dann auch die am weitesten entfernte Auswärtsfahrt der Saison für die Leitershofer sein.

Sportlicher Leiter und Headcoach arbeiten am Kader

An der Zusammenstellung eines schlagkräftigen Kaders für die neue Saison arbeitet die BG um den sportlichen Leiter Stefan Goschenhofer und Headcoach Emanuel Richter aktuell auf Hochtouren. In Kürze möchte man hier erste Entscheidungen bekanntgeben. Sicher ist bereits, dass Publikumsliebling Teathloach Pal nicht mehr nach Stadtbergen zurückkehren wird. „T-Pal hat zwei herausragende Saisonen bei uns gespielt und sich verdientermaßen für Engagements in höheren Ligen qualifiziert. Diese Optionen sind logischerweise weit weg von unseren Möglichkeiten. Wir danken T-Pal für alles, was er für die Kangaroos geleistet hat. Er war auf und auch neben dem Spielfeld eine herausragende Persönlichkeit und wird bei uns immer einen bleibenden Platz haben, in Stadtbergen zu jeder Zeit als Freund der Kangaroos begrüßt werden. Wir wünschen ihm von ganzen Herzen alles Gute für seine sportliche und private Zukunft und werden seinen Werdegang natürlich aufmerksam verfolgen“, so Goschenhofer.

Aktuell läuft der Dauerkartenverkauf für das neue Spieljahr. Bis 30. Juni können die Dauerkarteninhaber der letzten Saison noch zum alten Preis ihre Karten und Plätze im Ticketshop auf der Webseite der Kangaroos ordern. Sie profitieren dann davon, dass es in der neuen Saison ein Heimspiel mehr in der Stadtberger Sporthalle geben wird. Ab 1. Juli startet dann der reguläre Dauerkartenverkauf. (asan)