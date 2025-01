Erfolgreiches Basketball-Wochenende in Diedorf

Ein unvergessliches Wochenende erlebten die Ü35-„Senioren“-Basketball Korbjäger des TSV Diedorf. In der heimischen Schmuttertalhalle richtete man die Süddeutsche Ü35-Meisterschaft aus. Beim hochkarätig besetzten Turnier gaben sich ehemalige Bundesligaspieler sowie ein ehemaliger deutscher Nationalspieler die Ehre im „kleinen“ Diedorf.

Diedorf vs Bayern München 34:83: Gegen den Topfavoriten, gespickt mit ehemaligen Bundesligaspielern und einem ehemaligen 131-fachen Nationalspieler (Steffen Hamann) zeigte man gleich die beste Turnierleistung. In der Offensive konnte man oftmals erfolgreich abschließen, doch in der Defensive waren die Münchner vor allem an der 3-Punkte Linie kaum zu stoppen (15 Treffer!).

Diedorf vs Breitengüßbach 30:54: Danach ging es gegen den Oberfränkischen Vertreter der als Basketballhochburg gilt. Zwar hatte man den Gegner in der Verteidigung besser im Griff, jedoch hatte man diesmal in der Offensive starke Probleme zu punkten.

Favorit Bayern München gewinnt

Diedorf vs Elsenfeld/Großwaldstadt 42:32: Im Duell der beiden sieglosen Teams entwickelte sich ein spannendes Spiel bis zuletzt. Gegen die Unterfranken kämpfte man verbissen und sicherte sich in der Schlussminute den viel umjubelten Sieg.

Diedorf vs Science City Jena 36:57: Gegen die Thüringer hielt man lange gut mit, jedoch vergab man in der Endphase zu viele Chancen im Abschluss. Dennoch zeigte man über 40 Minuten eine gute Mannschaftsleistung und holte beim Abpfiff den Applaus der heimischen Fans.

„Es war ein tolles Turnier mit attraktiven Gegner und angenehmer Atmosphäre“, bilanzierte Diedorfs Spielertrainer Phillip Denk nach dem Schlusspfiff. Turniersieger wurde wie erwartet der Favorit aus der Landeshauptstadt FC Bayern München vor dem TSV Breitengüßbach, dem Science City Jena, dem TSV Diedorf und der BG Elsenfeld/Großwaldstadt. Nach dem letzten Pfiff der souveränen Schiedsrichter saßen alle Teams noch gesellig in der Diedorfer Schmuttertalhalle beieinander und ließen den Basketballtag gemütlich ausklingen. (sfn)