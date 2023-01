Kangaroos erleben weitere Bruchlandung

Plus Die Zweitliga-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergenkassieren zum Jahresabschluss vor 743 Zuschauenden die fünfte Niederlage in Folge.

Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen haben sich mit der fünften Niederlage hintereinander aus dem Jahr 2022 verabschiedet. Im sogenannten Silvesterspiel der 2. Bundesliga Pro B unterlagen die Kangaroos dem bisher punktgleichen Team Ehingen Urspring in einer hoch dramatischen Partie mit 68:72 (39:35) und müssen somit langsam um einen der begehrten Play-off-Plätze bangen.