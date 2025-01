Kangaroos feiern fulminanten Auswärtssieg in Coburg

Mit einem fulminanten 95:75-Auswärtssieg ist die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom Auswärtsspiel am Samstagabend beim BBC Coburg zurückgekehrt. Die Kangaroos konnten dabei in Oberfranken einen Start-Ziel verbuchen, gestattetem dem Gegner während der gesamten Partie keine einzige Führung und scheinen bestens gerüstet für das absolute Topspiel in zwei Wochen gegen die Rhein Stars Köln.

Asa Williams gelingen vier Dreier hintereinander

Die Leitershofer hatten mit einigem Respekt die Reise nach Nordbayern angetreten. Immerhin hatte man ligaübergreifend noch nie in der Vestestadt einen Sieg einfahren können. Dazu konnte der BBC auch in Bestbesetzung antreten und war dadurch nominell weit besser aufgestellt als noch beim Hinspiel im Oktober in Stadtbergen, welches damals lange Zeit sehr ausgeglichen verlaufen war. Die Gäste mussten ohne den angeschlagenen Basti März antreten, dafür kehrte Tin Udovicic nach Verletzung wieder in den Kader zurück. Im Unterschied zu den beiden letzten Spielen in Speyer und gegen den FC Bayern, als man das erste Viertel jeweils mit nur 12 erzielten Punkten beendet hatte, waren die Kangaroos dieses Mal aber von der ersten Sekunde an gleichsam fokussiert und hochkonzentriert.

Das Visier an der Dreipunktelinie war bestens eingestellt. Asa Williams eröffnete mit vier Dreiern in Folge (!) zum 12:5 und legte noch im ersten Viertel drei weitere erfolgreiche Würfe von jenseits der 6,75 Meter Linie nach. Da auch noch Dragos Diculescu und Christian Hinckson aus dieser Entfernung trafen, lautete die beeindruckende Bilanz für die BG nach dem ersten Viertel: Neun Dreier bei nur elf Versuchen, davon deren sieben durch Williams und eine beeindruckende 35:18 Führung. Die Coburger schienen weitestgehend ratlos gegenüber der Leitershofer Dominanz, starteten aber dann mit einem 7:0 Lauf in das zweite Viertel. Es dauerte nun vier Minuten, bis die Gäste wieder einen Korberfolg verbuchen konnten. Nun war es Ferenc Gille, der zwei weitere Dreier einstreute und den BBC beim Spielstand von 43:29 zu einer weiteren Auszeit zwang. Anschließend „begnügte“ sich das Team um Kapitän Jannik Westermeir dann mit 2-Punkte Würfen, die 55:36 Halbzeitführung war aber durchaus schon komfortabel, auch wenn beim Basketball sich ein Spiel bekanntermaßen schnell drehen kann.

Kangaroos gewinnen hochverdient in Coburg

Nach der Halbzeit bekamen die Zuschauer in der gut gefüllten HUK-Coburg Arena eine ausgeglichene Phase zu sehen. Das dritte Viertel entscheid Coburg mit vier Punkten Differenz zu seinen Gunsten. Von der Anzeigetafel leuchtete der Spielstand von 55:71 nach dem dritten Abschnitt, viel mehr als ein kleiner Hoffnungsschimmer sollte es aber nicht werden für die Franken. Denn die Kangaroos beendeten rasch jeglichen Restzweifel. Ferenc Gille, Chris Hinckson, Tin Udovicic und Jannik Westermeir eröffneten das letzte Viertel mit einem 8:0 Lauf. In der 35. Spielminute war nach einem Dreier erneut vom BG-Captain zum 87:64 der höchste Abstand des Abends erreicht, anschließend lief das Spiel mit einigen gelungenen Aktionen auf beiden Seiten fast schon ein wenig gemütlich aus. Beeindruckend war aber in erster Linie, mit welcher Intensität und Konsequenz die Kangaroos verteidigten und dem Gegner kaum Luft zum Atmen gaben. Dabei sorgten auf den großen Positionen Ole Theiss und Olivier Borgol auch immer wieder für Entlastung für Ferenc Gille, der bereits früh sein viertes Foul gesehen hatte, routiniert das Spiel aber zu Ende brachte.

In Summe war der Sieg sicherlich hochverdient nach einer mehr als beeindruckenden Leistung. Die kleinere Schwächephase um Weihnachten herum scheinen die Stadtberger beendet zu haben. Positiv: Der Abstand zu den Verfolgern in der Tabelle wuchs an diesem Spieltag auch an, da diese sich gegenseitig die Punkte abgenommen hatten. Mit einer ähnlichen Leistung wie am Samstag dürfen sich die Kangaroos-Fans auf einen absoluten Basketball-Leckerbissen in zwei Wochen gegen Tabellenführer Köln freuen (Samstag, 25. Januar 19.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen). Dieses Spiel wird auf jeden Fall ein direktes Match um die Tabellenführung, unabhängig davon, wie die Rheinländer ihr Match am kommenden Wochenende bestreiten, an dem die BG ja aufgrund der vorgezogenen Bayern-Partie spielfrei ist. Den Fans wird empfohlen, sich bereits jetzt die Eintrittskarten über den Ticket-Shop auf der Kangaroos-Homepage zu sichern. Die Nachfrage ist enorm, man rechnet bei den Leitershofer Verantwortlichen erneut mit einer restlos ausverkauften Halle.

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Williams (28/9 Dreier), Marei (6), Duarte, Gille (17/3 Dreier), Hinckson (10/2 Dreier), Westermeier (5/1 Dreier), Borgol (24, Theiß (4), Diculescu (17/2 Dreier), Udovicic (4) - Beste Werfer BBC Coburg: Diederichs (15), Petkovic (11), Herzog (10), Wenzl (10).

Die Stimmen zum Spiel:

BG-Cheftrainer Emanuel Richter: „Kompliment an das Team. Wenn man mit unserer heutigen Dreierquote ein erstes Viertel beginnt, wird es für jeden Gegner unglaublich schwer. Coburg ist aber auch mit unserer Intensität in der Verteidigung nicht klargekommen. Dadurch hatten wir viele Steals und in der Folge auch viele leichte Punkte. Trotz der Pause am nächsten Wochenende werden wir intensiv weitertrainieren und uns auf das Spiel der Spiele gegen Köln bestens vorbereiten.“

BG Co-Trainer Martin Jankov: „71% Trefferquote bei den Dreiern in der ersten Halbzeit sind unglaublich, 17 Treffer von jenseits der Linie natürlich auch. Asa ragte heraus mit insgesamt 9 Dreiern im gesamten Match, aber das ganze Team hat hervorragend gespielt. Dazu haben wir die Turnovers gegenüber den letzten beiden Spielen wieder deutlich reduziert und mit 86% auch sicher von der Freiwurflinie agiert“.

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman: „Man hatte heute von der ersten Sekunde an ein sehr gutes Gefühl. Klar, wenn die Würfe fallen, ist eben alles einfacher, das ist eine alte Weisheit. Richie und Martin haben das Team aber auch taktisch hervorragend eingestellt. Es war eine herausragende Leistung, auch die mentale Stärke gerade in der ersten Halbzeit. Nochmals mein Tipp für die Fans: Am besten sofort alle die Tickets für das Köln-Spiel in drei Wochen ordern, dann geht es bei voller Hütte um die Tabellenführung in der PRO B.“