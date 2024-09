Kangaroos gewinnen trotz schwerer Beine

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat auch ihr zweites Testspiel der Vorbereitung für die Saison 2024/2025 in der 2. Basketball-Bundesliga für sich entscheiden. Am späten Sonntagnachmittag bezwang man die Pirlo Kufstein Towers in der Stadtberger Sporthalle deutlich mit 95:72.

Der Gegner aus der 2. österreichischen Bundesliga, der in der letzten Saison erst im Play-Off-Halbfinale am Aufstieg in die erste Liga gescheitert war, stellte sicherlich ein Upgrade zum ersten Testspiel gegen den TV Augsburg dar. Dazu hatte BG-Headcoach Emanuel Richter unter der Woche wenig Rücksicht auf das Spiel genommen, die Intensität während der zahlreichen Übungseinheiten wurde nicht heruntergefahren.

Die Kangaroos starteten aber sehr konzentriert ins Spiel und konnten bereits in der ersten Halbzeit den Vorsprung teilweise auf rund 15 Punkte stellen. Auch das dritte Viertel lief sehr gut, ehe die Tiroler am Ende das Ergebnis noch freundlicher gestalten konnten. Am Ende war der Sieg vor rund 150 Fans ungefährdet. Als beste Werfer zeichneten sich Ferenc Gille (22 Punkte), Asa Williams (20), Basti März (19) und Noel Duarte (12) aus.

Richter zog dann auch ein positives Fazit: „Es war eine sehr harte Arbeitswoche, trotzdem waren die Jungs bereit, alles zu geben. Im letzten Viertel machten sich dann ein wenig die schweren Beine bemerkbar und wir konnten das Tempo logischerweise nicht ganz so hochhalten. Ich bin mit der Leistung aller Spieler sehr zufrieden, auch weil Kufstein eine gute Mannschaft ist und es für uns eine echte Bewährungsprobe war“, so Richter.

Die nächsten offiziellen Testspiele finden dann in der Stadtberger Sporthalle beim Siegmund-Cup am 14. und 15. September mit Ulm, Oberhaching und dem FC Bayern als Gegner statt. Bei diesem Turnier gelten dann auch die Dauerkarten, welche seit 1. September im Ticketshop auf der BG-Homepage erworben werden können. (asan)