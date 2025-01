Kangaroos reisen zum starken BBC Coburg

Für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen steht in der BARMER 2. Basketball Bundesliga am Wochenende ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Kangaroos reisen nach Oberfranken und treten am Samstagabend beim BBC Coburg an (Spielbeginn 19.30 Uhr, HUK-Coburg Arena, kostenpflichtiger Livestream auf Sport Deutschland.TV).

Der 82:72-Sieg gegen Bayern München II im vorgezogenen Heimspiel am Dreikönigsfeiertag hat dafür gesorgt, dass die Leitershofer im Klassement zumindest nach Pluspunkten wieder zu Tabellenführer Rhein Stars Köln aufgeschlossen haben. Diese Konstellation würde man gerne mit einem Erfolg am Samstag wahren, um dann beim nächsten Heimspiel am 25. Januar eben gegen die Rheinländer die maximal günstigste Ausgangsposition im absoluten Spitzenspiel zu haben (dazwischen liegt das spielfreie Wochenende, an welchem das Bayern-Spiel ursprünglich angesetzt war). Allerdings wird die Partie in Coburg sicherlich alles andere als ein Selbstläufer werden. Die Nordbayern sind zwar in der Tabelle aktuell nur auf Platz neun notiert. Dass dies aber wenig zu sagen hat in der sehr ausgeglichenen Südgruppe, wurde den 1220 Kangaroos-Fans im Spiel gegen Bayern mehr als bewusst. Da herrschte doch einiges an Erstaunen, wie stark der Tabellenletzte der Liga vor der Rekordkulisse in der Stadtberger Sporthalle aufgespielt hatte.

Der BBC Coburg wird von vielen Experten eher als eines der Top-Vier-Teams der Liga eingeschätzt, das verwundert angesichts des sehr gut besetzten Kaders der Vestestädter auch nicht. Mit dem PRO-A erfahrenen Nico Wenzl (23) hat man einen herausragenden Assist Geber im Team (der in den Statistiken dieser Kategorie übrigens praktisch gleich aufliegt mit BG-Guard Jannik Westermeir). Adrian Petkovic (20) gehört fest zum Stamm von BBL-Kooperationspartner Baskets Bamberg. Er spielt seit einigen Partien auch wieder parallel für die Coburger und liegt mit 17,8 Punkten pro Partie gleichauf mit dem US-Amerikaner Zach Hinton (30/16,5 Punkte pro Spiel). An Weihnachten wurde der 24-jährige norwegische Nationalspieler Tobias Rotegaard nachverpflichtet, der bereits auf Stationen in Australien und den USA zurückblicken kann. Unter dem Korb hat man mit 2,08 Meter Big Man Ben Diederichs (19) ein absolutes Centertalent in seinen Reihen. Aber auch Akteure wie Tim Herzog (20), Nico Höllerl (21) oder Marlon Stephan (21) gelten als hochtalentiert und muss man in jedem Moment im Auge behalten. Ein Erfolgsgarant der Coburger ist dazuhin Cheftrainer Patrick-Seidel (31). Der gebürtige Bamberger kann trotz seiner noch jungen Jahre bereits auf eine stolze Trainerkarriere blicken: So verantwortete er unter Anderem bereits die Jugendprogramme in Bremerhaven, Erfurt, Gotha und Bayreuth und ist in der Trainerkommission des BBV tätig. 2022 kehrte er dann nach Coburg und Bamberg zurück und ist seitdem hauptberuflich neben dem BBC auch als sportlicher Leiter für die Freak City Academy, dem Unterbau der Bamberg Baskets, tätig.

Die Kangaroos konnten noch nie gegen Coburg gewinnen

Kangaroos-Cheftrainer Emanuel Richter weiß um die Schwere der Aufgabe am Samstagabend. „Wir haben sowohl in der 1. Regionalliga als auch in der PRO B leider noch nie einen Sieg in Coburg errungen. Das würden wir sehr gerne ändern. Sie haben mit den oben genannten Spielern ein sehr starkes Team. Für mich wird das eine spannende Partie zwischen zwei Titelanwärtern der Liga“, so Richter. Sicherlich denkt der BG-Headcoach da auch an das Hinspiel in eigener Halle im Oktober. Damals siegten die Kangaroos zwar mit 90:77, die Partie wurde aber erst in den letzten drei Spielminuten entschieden. Dazu waren die Oberfranken seinerzeit ohne Petkovic, Stephan und eben auch Rotegaard ersatzgeschwächt angereist. BG-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman baut darauf, dass der Sieg gegen den FC Bayern dem Team wieder das nötige Selbstbewusstsein verpasst hat und neue Kräfte freimachen konnte:

„Nach den zwei Niederlagen war dieser Erfolg und vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit psychologisch für uns von großer Bedeutung. Allerdings sollten wir uns erste Viertel wie gegen die Bayern und in Speyer, als wir jeweils nur 12 Punkte erzielen konnten, nicht gestatten. Das könnte gegen die sehr schnellen und athletischen Coburger sonst zum Problem werden“, so Pittman. Ansonsten ist die Weihnachtspause für die Kangaroos Basketballer ab diesem Wochenende beendet, fast alle Teams kehren am Samstag und Sonntag wieder in den Punktspielbetrieb zurück. (asan)