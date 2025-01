Mit einem Dreier-Feuerwerk an die Tabellenspitze

Als die Kölner Rhein Stars Sekunden vor Schluss den letzten verzweifelten Dreier-Versuch ansetzten, hielten die Fans der Kangaroos die Luft an. Was für ein befreiender Aufschrei, als der Ball an der Reuse vorbei segelte und der 94:92-Sieg der BG Hessing Leitershofen/Stadbergen im Gipfeltreffer der 2. Basketball-.Bundesliga Pro B feststand. Mit diesem hauchdünnen und leidenschaftlich erkämpften Erfolg haben sich die Kangaroos die alleinige Tabellenführung erobert. Über zweieinhalb Stunden dauerte es, bis da Ergebnis feststand, denn das Schlagerspiel musste über eine halbe Stunde unterbrochen werden, nachdem einer der beiden Schiedsrichter aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr weiter pfeifen konnte. Überragender Spieler war Asa Williams, der insgesamt 31 Punkte erzielte, dabei erneut acht Dreier versenkte, nachdem „Mr. Three“ zuletzt neun Mal aus dieser Distanz getroffen getroffen hatte. Darüber hinaus schnappte er sechs Rebounds und kam so auf einen Effektivitätswert von 33.

„Mehr Spitzenspiel geht nicht“, hatte sich Kangaroos-Chefcoach Emanuel Richter auf dieses Gipfeltreffer der Giganten, die beide erst drei Niederlagen hinnehmen mussten, schon vor dem Spungwurf gefreut: „Wir sind gut vorbereitet. Die Pause hat uns gut getan, die durch das vorgezogenen Spiel gegen den FC Bayern entstanden ist.“ So konnten Basti März (Schulter), Dragos Diculescu (Adduktoren) und Jannik Westermeir (krank) regenerieren und die Kangaroos mit der vollen Kapelle auflaufen. Zudem hatte Richter seine Glücksschuhe angezogen, mit denen seine Mannschaft bisher immer gewonnen hatte. Ein bisschen Aberglaube darf sein.

Auf dem Spielfeld wurden die Gastgeber schnell von der Realität eingeholt. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Gäste vom Rhein vom 5:5 auf 5:13 ab. 11:17 stand es nach sieben Minuten, als Schiedsrichter Julian Diel mit gesundheitlichen Problemen passen musste und die Partie über eine halbe Stunde unterbrochen war, bis mit Hannes Pflug ein Ersatz-Schiedsrichter organisiert werden konnte. Nachdem sich die Hessing-Mannschaftsärzte um den Unparteiischen kümmerten, ging es im bald wieder besser. Das Spiel nahm schnell wieder Fahrt auf. Nach aufopferungsvollem Kampf beider Teams endete das erste Viertel, in dem die Kangaroos keinen einzigen Zwei-Punkte-Wurf verbuchen konnten, mit einem 19:23-Rückstand.

„ich will, dass sechs Kangaroos gegen fünf Kölner spielen und ihr alle morgen keine Stimme mehr habt“, feuerte Hallensprecher „Manu“ die zum zweiten Mal hintereinander ausverkaufte Halle an. Und er brauchte es nicht zweimal zu sagen. Als Jannik Westermair (2) und Christian Hinckson innerhalb von 15 Sekunden drei Dreier einnetzten und damit zum 35:35 ausglichen, tobte der Stadtberger Hexenkessel und die Klatschpappen glühten. Trotzdem lag die BG gegen die abgezockten Kölner zur Pause wieder 41:47 zurück.

Im dritten Viertel sollte sich das Blatt dann wenden, weil vor allem Asa Williams nicht mehr zu stoppen war. Zehn Punkte holten die Kangaroos auf, gingen mit einer 72.68-Führung ins letzte Viertel. In einem Spiel auf diesem Niveau darf man sich keine Unkonzentriertheiten erlauben. Das mussten die die BG erfahren, die plötzlich wieder mit 72:76 zurück lag. Basti März, Elias Marei, Ferenc Gille und Asa Williams setzten jedoch das Dreier-Feuerwerk fort, so dass man eine Minute vor Schluss wieder mit 93:88 vorne lag. Diesen Vorsprung ließ sich der neue Tabellenführer nicht mehr nehmen und konnte so am Ende skandieren: „Spitzenreiter! Spitzenreiter!“

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Williams (31), Marei (4), Duarte (3), Gille (12), Ninckson (6), Westermeir (14), März (7), Borgol, Theiß (2), Diculescu (11), Udovicic (4).

