Spitzenspiel in Stadtbergen

Das Spitzenspiel in der BARMER 2. Basketball Bundesliga findet am Samstagabend in der Stadtberger Sporthalle statt. Dann empfängt die gastgebende BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen als aktueller Tabellenzweiter den Spitzenreiter und Aufstiegsfavoriten Rhein Stars Köln (Spielbeginn 19.30 Uhr). Die Konstellation ist einfach: Der Sieger dieses Matches darf sich am Samstagabend auf jeden Fall Tabellenführer nennen und geht anschließend mit einem kleinen Vorteil in die dann noch 10 ausstehenden Partien der Hauptrunde. Der erste Platz im Abschlussklassement hat aber auf jeden Fall Vorteile beim Heimrecht in der nachfolgenden Play-Off Runde, was am Samstag Ansporn genug für die beiden Kontrahenten sein dürfte.

Kangaroos und Köln dominieren im Gleichschritt

Beide Mannschaften weisen bisher eine beeindruckende Bilanz auf und haben jeweils zwölf Siege bei nur drei Niederlagen in dieser Saison eingefahren, was einem Punktekonto von 24:6 entspricht. Der Abstand zu Tabellenplatz drei beträgt schon sechs Punkte. Die Rheinländer werden aktuell als Tabellenerster notiert, weil sie den bisherigen direkten Vergleich durch den 85:80 Erfolg im Hinspiel bis dato für sich verbuchen können. Das etwas bessere Korbverhältnis zu Gunsten der Kangaroos spielt hier keine Rolle. Die Rhein Stars schafften bereits in der vergangenen Saison den sportlichen Aufstieg in die PRO A, mussten aber dann aufgrund der fehlenden Zulassung ihrer Halle für diese Spielklasse die Segel streichen. Auf die Schnelle konnte keine Abhilfe geschaffen werden, in diesem Spieljahr ist man nun darauf vorbereitet und nun soll der Sprung nach oben auch gelingen.

Das Team aus dem Westen ist bestens besetzt: Cheftrainer ist Stephan Baeck. Der 59-jährige war als Spieler wichtiger Bestandteil des deutschen Europameisterteams von 1993 und feierte dazu als Spieler sechs deutsche Meisterschaften, u.a. mit dem BSC Saturn Köln und ALBA Berlin. Er nimmt in Köln in Personalunion auch die Funktion des Managers wahr. Auf dem Feld kann er auf das kongeniale Duo um Aufbauspieler Ruppert Hennen (27/183) und Center Björn Rohwer (29/213) bauen, die zusammen durchschnittlich rund 40 Punkte pro Partie auflegen. Auch die Importpositionen sind mit dem US-Amerikaner Malik Riddle (25/193), dem Kanadier D’Andre Bernard (28/203) und dem französischen Shooting-Guard Kemy Lagab (21/194) überdurchschnittlich besetzt. Dazu muss man Forward Jannis von Seckendorff (22/204) und das 17-jährige Toptalent Davi Remagen, einer der herausragenden deutschen Spieler des Jahrganges 2007 und zuletzt in Oberhaching mit 26 Punkte hocherfolgreich, immer auf der Liste haben. Der Kader der Domstädter ist mit vielen weiteren hochveranlagten Spielern aber auch in der Breite sehr gut besetzt. Die letzte Periode der Saison verlief für beide Gegner ähnlich: Um Weihnachten herum lief es etwas wackelig, zuletzt kehrten aber sowohl Köln als auch Leitershofen mit Kantersiegen gegen Frankfurt und Coburg in die Erfolgsspur zurück, so dass sich die Fans am Samstagabend wohl auf zwei Spitzenmannschaften in absoluter Topverfassung freuen dürfen.

So sieht auch Stadtbergens Headcoach Emanuel Richter die Lage: „Es treffen zwei Mannschaften mit hoher Qualität aufeinander. Das Ergebnis dieser Partie ist unmöglich vorherzusagen. Ich würde aber sagen, dass dieses Spiel die höchste Basketballqualität aufweisen wird, die jemals in der Stadtberger Sporthalle gespielt wurde. Bei uns ist zwar der Einsatz von Jannik Westermeir, Dragos Diculescu und Basti März wegen Krankheit oder Verletzung noch fraglich. Wir sind aber bereit, alles für den Sieg gegen die Rhein Stars zu geben. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir eine elektrisierende Atmosphäre schaffen und das Spiel für uns entscheiden. Wir werden um jeden Ball kämpfen und haben aus dem Hinspiel auch noch eine Rechnung mit Köln offen“, sagt Richter.

Spitzenspiel ist wahrscheinlich ausverkauft

Die Verantwortlichen der Kangaroos rechnen wie schon gegen Bayern München mit einer wieder ausverkauften Halle. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman: „Es ist das Spiel der Spiele und der ganze Verein freut sich riesig auf den Samstag. Noch sind Tickets online über unsere Homepage erwerbbar, man sollte sich aber jetzt ranhalten. Anschließend gibt es dann noch die Chance, an der Abendkasse eventuell zurückgegebene Karten zu kaufen, aber natürlich ohne Gewähr“, so Pittman. Probleme gab es bei den letzten Heimspielen mit der Parkplatzsituation. Ab dem Köln Spiel gilt hier eine neue Regelung. Die Stadtberger haben insgesamt fünf Parkplätze ausgewiesen, die Skizze hierfür wurde in allen Medien und den Digitalkanälen der Kangaroos veröffentlicht. Sobald die bewährten Parkplätze 1 und 2 an der Halle und am Schwimmbad belegt sind, wird die Zufahrt zur Halle von der B17 gesperrt. Die weiteren Stellplätze 3, 4, und 5 befinden sich dann am Sportgelände an der Panzerstraße, der Weg fußläufig von dort zur Halle beträgt unter 10 Minuten. Nochmals BG-Chef Pittman: „Wir waren und sind im ständigen Austausch mit dem Ordnungsamt der Stadt, gute Lösungen zu finden. Alle Seiten sind hochbemüht, trotzdem müssen wir darauf hinweisen, dass Falschparker ab diesem Wochenende mit empfindlichen Bußgeldern zu rechnen haben, gerade wenn Feuerwehr- und Rettungswege zugestellt werden. Das sind unnötige Kosten und man kann das Geld sicherlich wesentlich besser für Speis und Trank an unserem herausragenden Catering-Stand ausgeben. Unabhängig davon empfehlen wir am Samstag aber eine frühzeitige Anreise“, so Pittman.

Im Vorspiel trifft die zweite Garnitur der Kangaroos in der Regionalliga auf die Dingolfing Dukes. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr. Die Zuschauer dieses Spieles müssen nach Ende der Partie sofort die Halle verlassen. Anschließend erfolgt der Einlass zum PRO B- Spiel ab ungefähr 18.15 Uhr. (asan)