Erlingens Torwart schnürt gegen Biberbach Doppelpack

Plus Stürmer bleibt eben Stürmer. Auch als Aushilfskeeper trifft Jan Blochum gegen Biberbach und wird zum auffälligsten Akteur der Partie.

Wenn der etatmäßige Angreifer Jan Blochum zwischen den Pfosten des SV Erlingen stehen muss, dann weiß man, wie sehr den SVE der Schuh auf der Torhüterposition drückt. Doch der vermeintliche Notnagel wurde As im Ärmel und als Vertreter des verletzten Michael Kratzer wurde Jan Blochum zur auffälligsten Person der gesamten Partie.