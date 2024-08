Der TSV Gersthofen liefert das nächste Spektakel

Der TSV Gersthofen hat nach der Pokalniederlage in Westendorf den zweiten Ligasieg im zweiten Spiel eingefahren. Dinkelscherben bleibt unbesiegt, während Horgau und Meitingen noch auf den ersten Sieg in der Bezirksliga warten.

SV Wörnitzstein - FC Horgau 1:0 (0:0). Nach der überraschenden Niederlage im Pokal gegen Margertshausen war die Mannschaft beim Angstgegner von der Donau auf Wiedergutmachung aus. Trotzdem war reichte es nicht zu einem Punkterfolg im elften Aufeinandertreffen. Nach einer druckvollen Anfangsviertelstunde der Heimelf, wurde die Gäste stärker und konnten ihrerseits einige wenige Torchancen kreieren (Rössle 30. und Kirschner 38.). Die aussichtsreichste Situation hatte aber Wörnitzstein mit einem Flachschuss von Bschor, den Torhüter Häberl glänzend parierte (42.). Nachdem Seitenwechsel war es bis zur 60. Spielminute ein ausgeglichenes Match. Dann erreichte ein langer Diagonalball Maximilian Bschor, der den Ball freistehend aus spitzen Winkel gekonnt über den Horgauer Keeper hob. Danach mussten die Gäste mehr Druck nach vorne entwickeln und so kam die Heimmannschaft zu der einen oder anderen Konterchance. In der letzten Spielminute hatte Horgau noch eine Doppelchance nach einem Eckball, die aber jeweils auf der Linie geklärt werden konnte. Somit sollte im nächsten Heimspiel gegen Ecknach (So. 16.30 h) ein Punktgewinn folgen, damit man nicht schon nach wenigen Spieltagen ins Hintertreffen kommt. (tög)

SV Wörnitzstein: Müller - Bobinger, Hoser (59. Dietrich), Willsch - Bschorr, Knötzinger, Miehlich (77. Morasch), Schmidbaur (90. Drabek), Veh - Färber (59. Musaeus), Zausinger (83. Moll).

FC Horgau: Häberl - S. Blochum, Hefele, Kirschner, Rößle, Wurm (94. Feistle) - Eberle (59. Schmid), Mayer, Nagler, Reitmeier (87. Ammann) - Hagner.

Tore: 1:0 Bschorr (60.). – Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen). – Zuschauer: 137.

TSV Ziemetshausen – TSV Gersthofen 2:5 (0:3). „Das war eine gute Antwort auf die Pokalpleite vom vergangenen Mittwoch“, zeigte sich Rico Kornisch, der Abteilungsleiter des TSV Gersthofen nach dem Abpfiff in Ziemetshausen zufrieden. Nach dem 7:1-Auftakterfolg gegen den FC Günzburg hatten die Schwarz-Gelben erneut eine Menge Tore erzielt. Von Anfang an überlegen hatten Kapitän Manuel Lippe (37.), Kerem Bakar (40.) und Aivin Emini (42.) mit drei Toren in fünf bärenstarken Minuten vor der Pause den Grundstein gelegt. Das ging für den Aufsteiger alles viel zu schnell. Dass es nochmals spannend wurde, lag an einer Slapstick-Einlage. Kenan Kunalic wollte den Ball unbedrängt zu seinem Torwart zurückspielen, doch Matthias Wengenmayr war ihm weit entgegen gelaufen und die Kugel kullerte ins Netz (47.). Und der Tag wurde nicht besser für Kunalic und Wengenmayr. 20 Minuten später spielten sie zusammen „Nimm ihn Du, ich hab ihn sicher“ und Tarik Music nutzte den zweifachen Stolperer, indem er den frei liegenden Ball aus kurzer Distanz ins leere Tor schob. In der Zwischenzeit hatte Ziemetshausen die Qualität des Dagegenhaltens längst wiedergefunden, spielte nun auf Augenhöhe - auch, weil Gersthofen angesichts der zunächst klaren Führung einen Gang rausgenommen hatte. Gersthofen trat nun wieder aufs Gaspedal und schlug zurück. Als Fabian Bühler im Strafraum gefoult wurde, verwandelte er den fälligen Elfmeter selbst zum 2:4 (74.). Nur zwei Minuten später war Bühler nach einem Steilpass von Aivin Emini erneut nicht zu halten und markierte mit seinem siebten Saisontreffer den 5:2-Endstand. (oli)

TSV Ziemetshausen: Mayer – Bettighofer, Hillenbrand, Miller, Weber (84. Greiner), Fendt, Greiner, Leitenmaier, Riederle, Schuster, Music.

.TSV Gersthofen: Wengenmayr – Kunalic (68. Stoykowski), Muminovic, Vogel – Lippe, Emini (88. Mastev), Panknin, Khongdy, Omerbegovic – Bühler (77. Curkoli), Bakar (81. Bevanda).

Tore: 0:1 Lippe (37.), 0:2 Bakar (40.), 0:3 Emini (42.), 1:3 Kunalic (47./Eigentor), 2:3 Music (67.), 2:4 Bühler (72./Foulelfmeter), 2:5 Bühler (74.). – Schiedsrichterin: Paulina Koch (TSV Kottern). – Zuschauer: 200.

TSV Dinkelscherben - VfR Neuburg 2:2 (2:1). Völlig unnötig hat der TSV Dinkelscherben beim 2:2 im ersten Heimspiel gegen den VfR Neuburg den Sieg verschenkt, denn mit der 2:1-Führung im Rücken ließen sie im zweiten Durchgang keine echte Torchance der Gäste zu. Zudem waren die Kaiserberg-Kicker am Ende in Überzahl durch Gelb-Rot (Habermeyer, 85.) und eine Zeitstrafe (Christl, 89.), als mit dem letzten Angriff ein langer Ball bei Fatlind Talla landete, der mit Glück und dem nötigen Wumms den Ball ins Tor jagte (94.). Für die frühe TSV-Führung sorgte erneut Youngster Samuel Seibold, der einen Querschläger eiskalt zum 1:0 nutzte (8.). Doch Neuburg traf ebenfalls mit der ersten Gelegenheit zum 1:1 durch einen platzierten Schuss von Nikolai Krzyzanowski (15.). Absolut sehenswert war der Treffer zum 2:1, als erneut Samuel Seibold an der Grundlinie den Ball behauptete, mit einer überraschenden Drehung in den Fünfmeterraum drängte und dann Gästekeeper Jozinovic keine Chance ließ (18.). Im zweiten Durchgang hätten die Lila-Weißen mehrfach für die Entscheidung sorgen können, aber entweder wurden die Konter unsauber zu Ende gespielt oder der Pfosten stand im Weg beim Schuss von Benedikt Fürst (78.). Spätestens in der 91. Minute hätte Thomas Kubina mit seiner dritten guten Gelegenheit die Partie entscheiden können, aber er scheiterte am starken Torwart. (maku)

TSV Dinkelscherben: Weber, Holand, Mößner, Klingenstein (59. Bäurle J.), Bäurle A. (91. Hörtensteiner), Wiener (63. Singl), Seibold S. (56. Fürst B.), Kubina, Fürst M. (57. Kugelbrey), Motzet, Avci.

VfR Neuburg/Donau: Jozinovic, Kifmann (46. Talla), Christl, Mehl, Eroglu (79. Berky), Diallo, Habermeyer, Melchior, Omanovic (72. Bauer), Krzyzanowski, Christl.

Tore: 1:0 Seibold S. (8.), 1:1 Krzyzanowski (15.), 2:1 Seibold S. (18.), 2:2 Talla (90.+4)- Schiedsrichter: Stefan Baur.-Strafen: 10 Minuten Mehl (77., VfR), Christl (89., VfR), Gelb-Rot Habermeyer (85., VfR).-Zuschauer: 230.

BC Rinnental - TSV Meitingen 3:2 (2:2) Es dauerte nur fünf Minuten bis die Gäste aus Meitingen den Führungstreffer bejubeln konnten. Daniel Deppner verwertete eine Flanke zur Gästeführung. Nur drei Minuten später hatte Alexander Heider die große Chance auf das 0:2, doch die Rinnenthaler Abwehr konnte dies gerade noch verhindern. In der 17. Minute kamen die Hausherren zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von Maximilian Merwald stand Julian Büchler goldrichtig und glich aus. Nach rund einer halben Stunde traf Mateo Duvnjak scheiterte am Pfosten und Niklas Schmitt hielt nur zwei Minuten später stark gegen Jacob Seidl. Michael Meir erlief dann einen lagen Ball vom eigenen Strafraum und erzielte aus zehn Metern die erneute Gästeführung. Doch die Gastgeber schlugen noch vor der Halbzeitpause durch einen Handelfmeter zurück. In der zweiten Hälfte ging es munter weiter, aber Rinnenthal war die bessere Mannschaft und ging nach etlichen Chancen in der 83. Minute durch Utz in Führung. In der Schlussphase konnten sich die Meitinger nicht für ihr Offensivspiel belohnen. (mapf)

BC Rinnenthal: Engl, Lindermayr, Juppe, Klotz, Seidl, Merwald, Graf, Utz, Koller (84. Baader), Engl (79. Fesenmayr), Büchler (53. Friedl).

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Mahler, Berisha (81. Fritsch), Fritsch (46. Peuser), Fichtner, Deppner, Duvnjak, Kewitz (70. Heckel), Heider, Meir.

Tore: 0:1 Deppner (5.), 1:1 Büchler (17.), 1:2 Meir (32.), 2:2 Utz (40. Handelfmeter), 3:2 Utz (82.). - Schiedsrichter: Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 350.