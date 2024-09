Das FCA-Benefizspiel auf dem Kaiserberg ist ausverkauft

„Wahnsinn!“, stöhnt Martin Mehr, der Abteilungsleiter des TSV Dinkelscherben und örtlicher Cheforganisateur des Benefizspiels zwischen dem FC Augsburg und dem SSV Ulm 1846 am Donnerstag, 5. September, auf dem Kaiserberg in Dinkelscherben Anpfiff 17.30 Uhr, Einlass ab 16 Uhr). „Wen ich das gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich nochmals ja sagen würde“, blickt er auf den Hype der vergangenen Tage zurück. „Das Spiel ist restlos ausverkauft. Alle 2.500 Karten sind weg. Es wird keine Tageskasse mehr geben“, appelliert er an all diejenigen, die noch kurzfristig einen Besuch ins Auge fassen, gar nicht erst anzureisen.

Allen anderen wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Auswärtige Gäste sollten am besten mit der Bahn nach Dinkelscherben kommen. Vom Hauptbahnhof Augsburg sind es nur 30 Minuten, vom Hauptbahnhof Ulm rund 45 Minuten. Am Veranstaltungstag wird ein kostenloser Bus-Shuttle-Service angeboten. Alle 15 Minuten verkehrt ein Bus vom Bahnhof Dinkelscherben über die Haltestellen „Ortsmitte“ und „Schulzentrum“ zum Kaiserberg. Die Rückfahrten sind von 19.30 bis 21.30 Uhr im gleichen Takt organisiert.

Parkplatzsituation und Rahmenprogramm

Problem: Rund um das Sportgelände des TSV Dinkelscherben (Burggasse 50, 86424 Dinkelscherben) stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Die Anfahrt zur GW-TEC Arena erfolgt über die Kohlstattstraße und Weiherfeldstraße, vorbei am Schullandheim Dinkelscherben.

Vor Ort wird es einen Eventstand des FC Augsburg geben, bei dem man seine Fähigkeiten beim Fußball-Darts unter Beweis stellen kann. Außerdem wird für Kinder die neue FCA-Hüpfburg aufgebaut sein.

Der Bundesligist FC Augsburg, der Zweitligist SSV Ulm und der Bayerische Fußball-Verband (BFV) spenden sämtliche Einnahmen aus dem Ticketverkauf an die Betroffenen des Hochwassers im Juni in der Region Augsburg und Ulm.

FCA-Fans, die am Donnerstag nicht in Dinkelscherben dabei sind, können das Benefizspiel gegen Ulm live im FCA TV verfolgen. Dort gibt es nach der Partie auch alle Highlights und Stimmen.